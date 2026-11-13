Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Παπαθεοδώρου: «Ο Βοτανικός θα έχει κι άλλες εκπλήξεις» 13-11-2026 13:20 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο Βοτανικός ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox. Επέστρεψε η Βάσια Αναστασίου: Άγριος καβγάς on air με Βούλτεψη instanews.gr Γροθιά στο στομάχι: Η σειρά-αριστούργημα που δεν πρέπει να ξεκινήσεις αν δεν είσαι έτοιμος ψυχολογικά menshouse.gr Δυνατό χαρτί με πολυετή εμπειρία από τη ΝΔ: Ο νέος στενός συνεργάτης του Σαμαρά instanews.gr Ξεκινάς για 10/10, καταλήγεις να μετράς λάθη: Το κουίζ ιστορίας που γίνεται δυσκολότερο σε κάθε ερώτηση menshouse.gr «Είμαι η Μάρθα η όμορφη, η Θεά Αφροδίτη»: Χαμός με την 63χρονη του First Dates που είπε «μπάρμπα» το ραντεβού της (Vid & Tweets) dailymedia.com.gr Κρατήστε το όνομα: Η Φέγενορντ αναθρέφει το επόμενο μεγάλο ταλέντο της Ελλάδας! menshouse.gr Πέτρος Κωστόπουλος: Ζευγάρι με την Πατρινιά ξαδέρφη της Ανθής Βούλγαρη που έκλεψε τις εντυπώσεις στο MEGA (Pics) dailymedia.com.gr Αέρινος ντριμπλέρ: Το πρώτο δημόσιο ξέσπασμα του Ζοσέ Μουρίνιο με πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ! menshouse.gr Παπαθεοδώρου: «Ο Βοτανικός θα έχει κι άλλες εκπλήξεις» SHARE