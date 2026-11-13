Η Ελλάδα ψάχνει «δώρο» από την αποδεκατισμένη Σερβία: Χωρίς κόσμο και... χωρίς προπονητή με Γερμανία!

Με πάρα πολλά προβλήματα η Σερβία υποδέχεται την Γερμανία, με την Ελλάδα να περιμένει ένα αναπάντεχο "δώρο" από το Βελιγράδι.

Η Γαλανόλευκη έχει ακόμα μία σπουδαία πρόκληση μπροστά της, ψάχνοντας το θετικό αποτέλεσμα στο Άμστερνταμ απέναντι στην ισόβαθμη Ολλανδία, για να σφιχταγκαλιάσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Την ίδια ώρα η Γερμανία που βρίσκεται στο -3, αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Σερβία και φυσικά η Ελλάδα θα ήθελε να μην κερδίσει η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, ώστε ει δυνατόν να κλειδώσει από σήμερα την πρόκριση στους "8".

Φυσικά θα πρόκειται για μία πολύ μεγάλη έκπληξη αν συμβεί κάτι τέτοιο, όχι μόνο για τη δεδομένη διαφορά δυναμικότητας που υπάρχει ανάμεσα σε Σέρβους και Γερμανούς, αλλά και γιατί οι γηπεδούχοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα, ορισμένα εκ των οποίων "αγγίζουν" και το προσεχές ματς με την Ελλάδα.

Για το αποψινό ματς όμως αφενός εκτίουν τιμωρία έδρας και στις εξέδρες θα βρίσκονται μόνο 5.000 παιδιά. Εκτός αυτού, θα απουσιάσει από τον πάγκο τους ο Βέλικο Παούνοβιτς που συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και θα καθοδηγήσει την ομάδα ο άμεσος συνεργάτης του.

Από εκεί και πέρα, τιμωρία εκτίουν δύο σημαντικοί παίκτες από τη μεσαία γραμμή, οι Μαξίμοβιτς και Λούκιτς. Σε αυτούς προστίθενται οι τραυματίες Κόστιτς, Στάνκοβιτς, Πάβλοβιτς, Τέρζιτς που έχουν τεθεί εκτός μάχης, όπως και ο Βλάχοβιτς που απουσιάζει για "προσωπικούς λόγους".