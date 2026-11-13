Όταν η Johan Cruyff Arena «πληγώθηκε» από ελληνικά πόδια (vids)

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Ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Τάσος Δουβίκας έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη «Johan Cruyff Arena» και το SDNA θυμάται τα ελληνικά γκολ που έκαναν τους Ολλανδούς να... παγώσουν μέσα στο Άμστερνταμ.

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται να παραταχθεί σε ένα γήπεδο που κουβαλά τη δική του ξεχωριστή ποδοσφαιρική ιστορία, αλλά και αρκετές ευχάριστες αναμνήσεις για Έλληνες διεθνείς.

Το βράδυ της Παρασκευής (13/11) το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στη «Johan Cruyff Arena» του Άμστερνταμ, για την 5η αγωνιστική της League A του Nations League, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, δίνει διαφορετικό χρώμα στη μεγάλη βραδιά.

Δύο από τους επιθετικούς της Εθνικής ομάδας, ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Τάσος Δουβίκας, έχουν ήδη σκοράρει στη συγκεκριμένη έδρα απέναντι στον Άγιαξ. Και ο πρώτος, μάλιστα, το έχει κάνει επανειλημμένα!

Παυλίδης: Αγαπημένος προορισμός το Άμστερνταμ

Αν υπάρχει ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει ιδιαίτερη σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα στη «Johan Cruyff Arena», αυτός είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο διεθνής επιθετικός είχε κάνει αισθητή την παρουσία του στο συγκεκριμένο γήπεδο ήδη από τις 28 Ιανουαρίου 2021, όταν αγωνιζόταν στη Βίλεμ.

Στην αναμέτρηση με τον Άγιαξ ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 στο 62ο λεπτό, πριν οι γηπεδούχοι επικρατήσουν τελικά με 3-1.

Δείτε το γκολ μετά το 00:56

Λίγους μήνες αργότερα, στις 12 Δεκεμβρίου 2021, επέστρεψε στο Άμστερνταμ με διαφορετική φανέλα, εκείνη της Άλκμααρ και έκανε ξανά τη ζημιά στον «Αίαντα».

Στο 50ο λεπτό, ύστερα από μια υποδειγματική ομαδική επίθεση με 12 συνεχόμενες πάσες, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της AZ με 2-1.

Δείτε ΕΔΩ το γκολ μετά το 00:51

Παρεμπιπτόντως, το συγκεκριμένο επίτευγμα είχε ξεχωριστή ιστορική σημασία: ο Παυλίδης έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά τον Άριεν Ρόμπεν το 2002 που σκόραρε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος στην έδρα του Άγιαξ με δύο διαφορετικές ομάδες.

Και δεν σταμάτησε εκεί.

Στις 8 Οκτωβρίου 2023, ο Έλληνας φορ βρήκε ξανά δίχτυα στο Άμστερνταμ, αυτή τη φορά στο 45ο λεπτό, ανοίγοντας το σκορ σε ακόμη μία νίκη της Άλκμααρ επί του Άγιαξ με 2-1.

Ήταν ένα τέρμα που επιβεβαίωνε την εξαιρετική του φόρμα εκείνη την περίοδο, όταν είχε φτάσει να σκοράρει σε οκτώ διαδοχικές αγωνιστικές της Eredivisie.

Δείτε το γκολ μετά το 01:55

Τρία γκολ σε τρεις διαφορετικές επισκέψεις για τον Παυλίδη στην «Johan Cruyff Arena».

Δουβίκας: Το γκολ που «πάγωσε» τον Άγιαξ

Ο Παυλίδης δεν είναι ο μοναδικός Έλληνας διεθνής της σημερινής Εθνικής που έχει πανηγυρίσει γκολ στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Στις 21 Μαΐου 2023, ο Τάσος Δουβίκας επισκέφθηκε τη «Johan Cruyff Arena» ως ποδοσφαιριστής της Ουτρέχτης και πρόσθεσε ακόμη ένα γκολ στην εντυπωσιακή του σεζόν στο ολλανδικό πρωτάθλημα.

Ο Άγιαξ είχε προηγηθεί με τον Στίβεν Μπέργκβαϊν, όμως στο 49ο λεπτό ο Έλληνας επιθετικός κινήθηκε έξυπνα μέσα στην περιοχή, γύρισε το σώμα του απέναντι στον Γιόρελ Χάτο και με δυνατό τελείωμα νίκησε τον Χερόνιμο Ρούλι για το 1-1.

Δείτε το γκολ μετά το 02:23

Η Ουτρέχτη δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα, καθώς ο Άγιαξ επικράτησε τελικά με 3-1, όμως το γκολ του Δουβίκα είχε τη δική του αξία.

Ήταν ακόμη μία απόδειξη της εκτελεστικής δεινότητας που τον οδήγησε στην κορυφή των σκόρερ της Eredivisie εκείνη τη χρονιά.

Από τις ολλανδικές αναμνήσεις στη μεγάλη πρόκληση της Εθνικής

Το βράδυ της Παρασκευής, βέβαια, το σκηνικό θα είναι διαφορετικό. Στην απέναντι πλευρά δεν θα βρίσκεται ο Άγιαξ, αλλά η Εθνική ομάδα της Ολλανδίας, με άλλες απαιτήσεις και διαφορετικές ισορροπίες.

Μια φορά για τον Παυλίδη και τον Δουβίκα, η «Johan Cruyff Arena» δεν αποτελεί απλώς ένα διάσημο ευρωπαϊκό γήπεδο.

Είναι ένας χώρος στον οποίο έχουν ήδη ζήσει τη χαρά του γκολ και έχουν αποδείξει πως μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας δύσκολης βραδιάς.