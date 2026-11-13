Super League: Από τον Τσέτσιλα στον Γιουματζίδη - Οι διαιτητές που μοιράζουν κάρτες και οι «πεναλτάκηδες»

Ποιοι διαιτητές θεωρούνται «καρτάκηδες» και ποιοι είναι οι «πεναλτάκηδες» της Super League μετά την συμπλήρωση των πρώτων 10 αγωνιστικών;

Διαχρονικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οι διαιτητές διαδραματίζουν τον δικό τους ρόλο με τις αποφάσεις τους. Οι αριθμοί πολλές φορές αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες πτυχές της διαιτησίας. Στη Super League, τα στατιστικά των πρώτων 10 αγωνιστικών παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις των διαιτητών, τόσο στον πειθαρχικό έλεγχο όσο και στις αποφάσεις για την εσχάτη των ποινών.



Υπάρχουν διαιτητές που έχουν συνδέσει την παρουσία τους στους αγωνιστικούς χώρους με τις συχνές κίτρινες κάρτες, ενώ άλλοι έχουν βρεθεί περισσότερες φορές στο επίκεντρο λόγω των υποδείξεών τους από την άσπρη βούλα.



Το Top-5 στις κίτρινες κάρτες

Ο Τάσος Παπαπέτρου βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, έχοντας καταγράψει 29 κίτρινες κάρτες σε πέντε παιχνίδια. Ο μέσος όρος του φτάνει δηλαδή στις 5,8 ανά αναμέτρηση.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδοση του Κωνσταντίνου Τσέτσιλα, ο οποίος ακολουθεί με 28 κίτρινες σε μόλις τέσσερις αγώνες. Με επτά κάρτες ανά παιχνίδι, διαθέτει τον μεγαλύτερο μέσο όρο μεταξύ των διαιτητών της πρώτης πεντάδας.

Τρίτος είναι ο Βασίλης Φωτιάς με 22 κίτρινες σε πέντε αναμετρήσεις (4,4 μ.ό.), ενώ ακολουθούν ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης με 21 σε τέσσερα παιχνίδια (5,25 μ.ό.) και ο Σταύρος Τσιμεντερίδης με 20 σε ισάριθμες αναμετρήσεις (5,0 μ.ό.).

Η συνολική εικόνα του πρωταθλήματος δείχνει πως οι κίτρινες κάρτες αποτελούν συχνό φαινόμενο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 330, δηλαδή 33 ανά αγωνιστική και περίπου 4,7 σε κάθε παιχνίδι.

Διαιτητής Πρώτος αγώνας Αγώνες Κίτρινες 2η κίτρινη Κόκκινες Αναστάσιος Παπαπέτρου 26/08/2013 5 29 1 1 Κωνσταντίνος Τσέτσιλας 16/10/2021 4 28 – – Βασίλειος Φωτιάς 20/10/2018 5 22 2 – Αλέξανδρος Τσακαλίδης 11/09/2021 4 21 1 – Σταύρος Τσιμεντερίδης 05/11/2022 4 20 – 1

Οι «μετρ» των πέναλτι



Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αριθμοί που αφορούν τα πέναλτι. Τρεις διαιτητές μοιράζονται την πρώτη θέση, έχοντας καταλογίσει από δύο φορές την «εσχάτη των ποινών».

Ο Άγγελος Ευαγγέλου έχει υποδείξει δύο πέναλτι σε τέσσερις αγώνες, ο Θανάσης Τζήλος σε τρεις, ενώ ο Μελέτης Γιουματζίδης έχει φτάσει στον ίδιο αριθμό μέσα από μόλις δύο παιχνίδια.

Στη σχετική καταγραφή υπάρχουν και δύο ξένοι ρέφερι. Ο Φέλιξ Τσβάιερ και ο Αντρέα Κολόμπο χρειάστηκε να διευθύνουν από μία αναμέτρηση στο ελληνικό πρωτάθλημα, ωστόσο και οι δύο υπέδειξαν πέναλτι.

Ο Γερμανός διαιτητής καταλόγισε την παράβαση στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1, ενώ ο Ιταλός στο ΠΑΟΚ – Άρης 2-0. Συνολικά, 18 διαιτητές έχουν υποδείξει 21 πέναλτι στη Stoiximan Super League, αριθμός που ξεπερνά τις δύο αποφάσεις ανά αγωνιστική.