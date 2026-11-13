ΟΦΗ: Ο «χαμός» στην Αλβανία με τον Λίλο και η Εθνική Ελλάδας

Τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας βγάζουν στη… σέντρα τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ρολάντο Μαράν που δεν κάλεσε τον Λίλο για τους αγώνες του Nations League.

Η Αλβανία νίκησε την Πέμπτη 12/11 τη Φινλανδία και παίζει την Κυριακή με τη Λευκορωσία στα δύο τελευταία παιχνίδια της στο Nations League.

Στην αποστολή είναι ο Σταύρος Πήλιος της ΑΕΚ που έπαιξε 90 λεπτά την Πέμπτη όχι όμως και ο Κλοντ Λίλο του ΟΦΗ παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις του μετά τον τραυματισμό του Χρστογεώργου.

Η ιστοσελίδα newsport κάνει ιδιαίτερη αναφορά γύρω από το μέλλον του Λίλο που έχει αγωνιστεί μέχρι την Εθνική Ελπίδων της Αλβανίας και κατά συνέπεια, εφόσον στο μέλλον κληθεί από την Εθνική Ελλάδας τότε έχει το δικαίωμα να διαλέξει σε ποιο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μπορεί ν’ αγωνιστεί (αν δεν έχει αγωνιστεί στην εθνική ανδρών της Αλβανίας).

Η ιστοσελίδα της Αλβανίας αναφερόμενη στον Ιταλό ομοσπονδιακό προπονητή Ρολάντο Μαράν τονίζει. «Αν και ο Λίλο αποδεικνύει τι δυνατότητες έχει, ο Μαράν τον έχει παραμελήσει και δεν τον κάλεσε στους αγώνες του Νοεμβρίου παρότι δήλωσε πως τον παρακολουθεί και αποτελεί μια επιλογή για το μέλλον. Αξίζει όμως ν’ αναφερθεί πως υπάρχει ο κίνδυνος να μετακομίσει και στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας όπου έχει δικαίωμα να παίξει μιας και γεννήθηκε στην Αθήνα».