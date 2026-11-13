Η Γιουνάιτεντ θέλει να κάνει το «μπαμ» με συμπαίκτη του Δουβίκα στην Κόμο

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Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ανακοινώθηκε και πιάνει δουλειά και στις μεταγραφές. Ο ρόλος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η πρόσληψη του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοινώθηκε την Παρασκευή και ήδη διέρρευσαν τα ονόματα των πρώτων μεταγραφικών στόχων.

Ο πιο ηχηρός από αυτούς είναι ένας συμπαίκτης του δικού μας Τάσου Δουβίκα στην Κόμο, ο Νίκο Παζ.

Σύμφωνα με Μέσα της Αγγλίας, η Γιουνάιτεντ έχει βάλει ως στόχο να σκάσει μία πραγματική μεταγραφική βόμβα ενόψει του επόμενου καλοκαιριού, καθώς τσεκάρει ζεστά την περίπτωση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού.

Ο Παζ με τις εμφανίσεις του έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του και έχει καταγράψει σε 14 συμμετοχές, έξι γκολ και οκτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Κόμο ήρθε το περασμένο καλοκαίρι σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης ώστε ο 21χρονος μεσοεπιθετικός να παραμείνει μόνιμα στην Ιταλία. Η συμφωνία προβλέπει ότι η ιταλική ομάδα θα καταβάλει στην Ρεάλ 60 εκατ. ευρώ σε βάθος τετραετίας για να αποκτήσει το επιπλέον 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, η Ρεάλ εξασφάλισε νέα ρήτρα επαναγοράς ύψους 80 εκατ. ευρώ η οποία θα μπορεί να ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι του 2027 ενώ θα έχει και δικαίωμα πρώτης άρνησης σε ενδεχόμενη μελλοντική μεταγραφή.

