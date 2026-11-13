Άρης: Το δυναμικό μπάσιμο για Euroleague franchise και το «νέο» Παλέ 7.500 θέσεων

Απαρέγκλιτος στόχος της ΚΑΕ Άρης από την στιγμή που ανέλαβε η ιδιοκτησία Ρίτσαρντ Σιάο και το επενδυτικό fund του, δεν είναι άλλος από την επιστροφή στη Euroleague, αλλά και το να μπει η ομάδα ξανά σε τροχιά διεκδίκησης τίτλων.

Πρωταρχικός στόχος των «κιτρινόμαυρων» παραμένει η εξασφάλιση του εισιτηρίου για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μέσω αγωνιστικών κριτηρίων και συγκεκριμένα μέσω της κατάκτησης του Eurocup. Ωστόσο, γνωρίζοντας τις αλλαγές που συντελούνται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και με την επικείμενη είσοδο του ΝΒΑ, η διοίκηση φροντίζει να θωρακίσει τον σύλλογο από κάθε πλευρά.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου ο Άρης έχει καταθέσει επίσημο φάκελο υποψηφιότητας για την απόκτηση franchise στη Euroleague. Σε μια διαδικασία όπου οι προσφορές κυμάνθηκαν μεταξύ 60 και 80 εκατομμυρίων ευρώ (με ορισμένους μνηστήρες να ξεπερνούν ακόμη και τα 90 εκατ.) η πρόταση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ αγγίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Ο φάκελος κρίνεται και από τους επιτελείς της Euroleague ιδιαίτερα ελκυστικός, καθώς καλύπτει όλα τα προαπαιτούμενα κριτήρια: Οικονομική και αγωνιστική αξιοπιστία, τη σταθερότητα της ιδιοκτησίας, την ιστορία του συλλόγου, τη δυναμική της οπαδικής βάσης, την εμπορικότητα, την απήχηση στα social media, αλλά και το γηπεδικό ζήτημα, κάτι που το εξελίσσει διαρκώς ο Άρης.

Επαφές και με το ΝΒΑ (Europe)

Την ίδια στιγμή, με το τοπίο στη Euroleague να παραμένει ρευστό, οι άνθρωποι του Άρη διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και με το ΝΒΑ. Και δε θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά, με τον Ρίτσαρντ Σιάο να έχει σημαντικές διασυνδέσεις με ανθρώπους της πιο λαμπερής λίγκας στον κόσμο. Παρότι το εγχείρημα του NBA Europe δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, οι διεργασίες και τα σενάρια επαναπροσέγγισης με τη Euroleague βρίσκονται στο επίκεντρο, με τον Άρη να παραμένει ενεργός στον πυρήνα των εξελίξεων του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το Παλέ αποκτάει νέο όνομα και μεγαλώνει ακόμα περισσότερο

Καθοριστικό ρόλο σε όλο αυτό το εγχείρημα διαδραματίζει το γηπεδικό, εκεί όπου η διοίκηση πέτυχε μέσα σε έναν μόλις χρόνο ό,τι δεν είχε καταστεί εφικτό επί δεκαετίες: την παραχώρηση του Αλεξανδρείου από την Πολιτεία στην ΚΑΕ Άρης για τα επόμενα 49 χρόνια.

Με την οριστικοποίηση και την ψήφιση της συμφωνίας στη Βουλή να αναμένεται έως τα τέλη του Νοεμβρίου, δρομολογούνται άμεσα οι επόμενες κινήσεις. Η πρώτη αφορά την εμπορική ονοματοδοσία του ιστορικού γηπέδου. Οι διοικούντες έχουν ήδη δώσει τα χέρια με μεγάλη εταιρεία σε ένα πολύ σημαντικό deal, που θα ενισχύσει σημαντικά τα ταμεία της ΚΑΕ και θα ανακοινωθεί μετά τις τελικές υπογραφές της οριστικής παραχώρησης του Αλεξανδρείου στον Άρη.

Παράλληλα, συνεχίζεται το πλάνο αναμόρφωσης του Παλέ. Μετά την προσθήκη της πτυσσόμενης κερκίδας, που αύξησε τη χωρητικότητα στις 6.400 θέσεις, έχουν προχωρήσει και μελέτες για περαιτέρω επέκταση. Ο στόχος, σε ορίζοντα διετίας, είναι η προσθήκη περίπου 1.000 επιπλέον θέσεων, ώστε το «σπίτι» του Άρη να μπορεί να χωρέσει έως και 7.500 φιλάθλους, ανταποκρινόμενο πλήρως και στις απαιτήσεις του κορυφαίου επιπέδου της Euroleague.