Ο Γκάβι δεν θέλει να φύγει από την Μπαρτσελόνα

Η διοίκηση των Καταλανών όμως, θέλει να τον παραχωρήσει για να λύσει μέρος από τα οικονομικά προβλήματα.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα μπορεί πρόσφατα να επέκτεινε το συμβόλαιο του Γκάβι μέχρι το 2030 ωστόσο, το μέλλον του είναι αμφίβολο.

Η διοίκηση της ομάδας έχει αποφασίσει να παραχωρήσει κάποιους παίκτες, για να λύσει μέρος από τα οικονομικά προβλήματα της και σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο Γκάβι είναι ένας από αυτούς.

Μάλιστα, σύμφωνα με την «Marca» Μπάγερν Μονάχου και Νάπολι έχουν προσεγγίσει τον μάνατζερ του 22χρονου διεθνή άσου, αλλά αυτός τις απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη, καθώς είναι αφοσιωμένος στην ομάδα που τον ανέδειξε. «Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό του η μεταγραφή του σε άλλη ομάδα», αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ για τον Ισπανό διεθνή που σκοπεύει να παραμείνει στο «Καμπ Νου» και να διεκδικήσει την επιστροφή του στη βασική ενδεκάδα.

Ο 18χρονος Πάμπλο Μαρτίν Πάεθ Γκαβίρα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στην Ανδαλουσία, αλλά εντάχθηκε από το 2015 στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα, την περίφημη «Μασία». Έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα τον Αύγουστο του 2021.