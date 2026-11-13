Με ΜακΤόμινεϊ η ανανεωμένη Σκωτία, αήττητες Σλοβακία και Νησιά Φερόε

Προτελευταία αγωνιστική στον 1ο όμιλο της Β’ κατηγορίας του Nations League, με την 3η Σκωτία να φιλοξενεί την 4η Βόρεια Μακεδονία. Στο 2ο γκρουπ της Γ’, η πρωτοπόρος Σλοβακία υποδέχεται τα Νησιά Φερόε που μετρούν 4 ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς.

Η Σκωτία έχασε 1-0 στην πρώτη της αναμέτρηση με τη Βόρεια Μακεδονία, όμως στις επόμενες 4 πήρε τρεις νίκες και μία ισοπαλία.

Ο Σεμπαστιάν Ποκονιόλι, ο οποίος πρόπερσι οδήγησε την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 90 χρόνια, ανέλαβε την Σκωτία μετά από το Μουντιάλ και έχει καθίσει έως τώρα στον πάγκο της σε τέσσερα ματς. Στα δύο με τη Σλοβενία αποκόμισε συνολικά έναν βαθμό, από την Ελβετία έχασε, ενώ την αποψινή της αντίπαλο την νίκησε πριν από πέντε εβδομάδες με 2-0. Μια πολύ σημαντική επιστροφή είναι αυτή του βασικού μέσου της Νάπολι ΜακΤόμινεϊ που είναι ξανά διαθέσιμος. Η Βόρεια Μακεδονία έχει χάσει όλα τα παιχνίδια της στο γκρουπ είτε με 2-0 είτε με 3-0. Αν δεν πάρει βαθμό ούτε στη Γλασκώβη, τότε θα υποβιβαστεί στη Γ’ κατηγορία, όπου αγωνιζόταν στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις, έχοντας αρχικά ξεκινήσει από τη Δ’. Δεν κλήθηκε ο φορ της Ρέιντζερς, Μιόφσκι, ο οποίος δεν αγωνίζεται βασικός στην ομάδα του. Η ομάδα δεν έχει σκοράρει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο (18/11/2025) σε επίσημα και φιλικά ματς, έχοντας απολογισμό 0-2-5 με 0-18 τέρματα. Η φαβορί Σκωτία δέχθηκε γκολ σε 11/15 τελευταία παιχνίδια της. Μάλλον ψηλά προσφέρεται η combo νίκη της με γκολ/γκολ.

Η μοναδική απώλεια βαθμών της Σλοβακίας στο γκρουπ είναι απέναντι στην αποψινή της αντίπαλο, το 1-1 στις αρχές του περασμένου μήνα. Χρειάζεται έναν πόντο στα δύο εναπομείναντα ματς για να τερματίσει πρώτη και να επανέλθει έπειτα από τρεις διοργανώσεις στη Β’ κατηγορία. Ο επιθετικός Στρέλετς ξεπέρασε τον τραυματισμό του και το Σάββατο ξεκίνησε έπειτα από δύο μήνες στην ενδεκάδα της 2ης στην Τσάμπιονσιπ, Μίντλεσμπρο. Είναι βεβαίως διαθέσιμος για απόψε. Και οι τέσσερις ισοπαλίες των Νήσων Φερόε στο γκρουπ ήταν με γκολ/γκολ, με τους αντιπάλους να είναι οι Καζακστάν, Μολδαβία, Σλοβακία και ως πιο δύσκολο ματς λογίζεται το σημερινό. Εννέα από τους παίκτες της αποστολής αγωνίζονται στην εγχώρια λίγκα. Εκτός από το παιχνίδι του α’ γύρου, έχει αντιμετωπίσει άλλες δύο φορές τη Σλοβακία και έχασε με 2-1 και 3-0. Τιμωρημένος είναι ο 22χρονος αμυντικός της σουηδικής Μιάλμπι, Άγκναρσον.

Αήττητες οι δύο ομάδες στον όμιλο, με τη Σλοβακία να έχει και την υπέρ της παράδοση. G/G όλα τα ματς των Νήσων Φερόε και με συνδυασμό της διπλής ευκαιρίας υπέρ των γηπεδούχων καλύπτονται πολλά πιθανά σκορ στο ματς.

190. ΣΚΩΤΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1&G 3,10

191. ΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ 1Χ&G 2,37

