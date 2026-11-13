Παρί Σεν Ζερμέν: Θέλει να κρατήσει τον Μαρκίνιος μέχρι τη… σύνταξη του

Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στον γαλλικό σύλλογο από το καλοκαίρι του 2013 και το συμβόλαιο του λήγει το 2028.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός όταν λήγει το συμβόλαιο του θα είναι 34 και θα έχει συμπληρώσει στο Παρίσι 15 χρόνια παρουσίας.



Σύμφωνα με τη «Le Parisien», οι άνθρωποι της Παρί έχουν αρχίσει να εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους με τον Μαρκίνιος, από τώρα, δύο χρόνια νωρίτερα δηλαδή πριν τη λήξη του και φέρονται να έχουν μεταφέρει ήδη τις προθέσεις τους στους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή.

Οι επαφές πάντως, βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Ο Μαρκίνιος αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την πιο επιτυχημένη περίοδο της Παρί. Η εμπειρία του, η ηγετική του παρουσία και η συνεργασία του με τον Γουίλιαν Πάτσο στο κέντρο της άμυνας αποτελούν βασικά στοιχεία της σταθερότητας που παρουσιάζει η Παρί.