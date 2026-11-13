Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανακοίνωσε τον Ποτσετίνο

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Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής των «κόκκινων διαβόλων». Ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αργεντινό τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στην Premier League.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία ήρθε μία ημέρα μετά την επισημοποίηση του τέλους της συνεργασίας με τον Μάικλ Κάρικ. Οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ κινήθηκαν άμεσα για την αντικατάστασή του, καταλήγοντας στην επιλογή του πρώην προπονητή της Τότεναμ, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Τσέλσι.



Ο Ποτσετίνο αναμένεται να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του στις 18 Νοεμβρίου, αφού πρώτα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας δυόμισι ετών, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2029.

Ο Αργεντινός τεχνικός καλείται πλέον να οδηγήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε μια νέα αγωνιστική πορεία, έχοντας ως παρακαταθήκη την εμπειρία του από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Η ανακοίνωση:



Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο συμφώνησε να αναλάβει τα καθήκοντά του ως προπονητής της ανδρικής ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τις 18 Νοεμβρίου.

Ο σύλλογος κατέληξε σε συμφωνία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ για την αποδέσμευση του Μαουρίσιο και του επιτελείου του μετά την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους στην Εθνική Ομάδα Ανδρών των ΗΠΑ.

Ο Αργεντινός είναι γνωστός για το υψηλής έντασης, επιθετικό στυλ ποδοσφαίρου του, την αφοσίωσή του στη δημιουργία ισχυρών, συνεκτικών ομάδων και το εξαιρετικό του ιστορικό στην ανάπτυξη μεμονωμένων παικτών.

Ο Ποτσετίνο έχει σταθερά τις καλύτερες επιδόσεις του στο υψηλότερο επίπεδο ποδοσφαίρου σε πολλά πρωταθλήματα. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Εσπανιόλ το 2009, προτού ενταχθεί στη Σαουθάμπτον και πετύχει ρεκόρ βαθμών στην Πρέμιερ Λιγκ το 2014.

Κατά τη διάρκεια πέντε ολόκληρων σεζόν στην Τότεναμ, ο Ποτσετίνο καθιέρωσε την ομάδα ως μόνιμη διεκδικήτρια του Champions League της UEFA, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τέσσερις συνεχόμενες σεζόν και οδηγώντας την ομάδα στον πρώτο της τελικό στη διοργάνωση το 2019.

Το 2021, εντάχθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου κέρδισε τον τίτλο της Λιγκ 1, το Κύπελλο Γαλλίας και το Τρόπαιο των Πρωταθλητών πριν ενταχθεί στην Τσέλσι το 2023.

Πιο πρόσφατα οδήγησε την Εθνική Ομάδα Ανδρών των ΗΠΑ στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA.