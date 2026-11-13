Νέα κίνηση του ΠΑΟΚ: Συμφωνία με τον Ντεσπόντοφ μέχρι το 2029!

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Νέο «χτύπημα» από τον ΠΑΟΚ καθώς συμφώνησε με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ για επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2029!

Μπαράζ ανανεώσεων στον ΠΑΟΚ καθώς μετά τους Τσιφτσή, Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς, οι Θεσσαλονικείς κλείνουν μια ακόμη σημαντική εκκρεμότητα!

Εδώ και περίπου ένα μήνα έγινε γνωστό πως ο ΠΑΟΚ κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Βούλγαρο άσο, κάνοντας σαφές πως επιθυμεί να τον διατηρήσει στο δυναμικό του και για τα επόμενα χρόνια.

Το συμβόλαιο του Ντεσπόντοφ ολοκληρωνόταν το προσεχές καλοκαίρι και οι δύο πλευρές έφτασαν σε απόλυτη συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2029!

Σε πρόσφατη συνέντευξη του στη Βουλγαρία, ανήμερα των γενεθλίων του, δεν θέλησε να σχολιάσει το παραμικρό για τα σενάρια περί επιστροφής στην πατρίδα του, κάνοντας σαφές πως έχει προτεραιότητα τον ΠΑΟΚ.

Ο Βούλγαρος άσος υπογράμμισε στους ανθρώπους του Δικεφάλου πως η επιθυμία του είναι ξεκάθαρη, θέλοντας να παραμείνει στο δυναμικό του ΠΑΟΚ, καθώς και στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, έλαβε και το μήνυμα από τους ασπρόμαυρους για να... τελειώσουν την υπόθεση και όλα πήραν τον δρόμο τους με την άφιξη του ατζέντη του στην Ελλάδα.