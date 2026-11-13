Λίβερπουλ: Μέχρι το 2032 κάτοικος «Άνφιλντ» ο 19χρονος Νιόνι

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Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των «κόκκινων» συμφώνησε στην επέκταση του συμβολαίου του.

«Δένει» ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της η Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι» όχι μόνο ξεκαθάρισαν ότι δεν σκέφτονται να παραχωρήσουν τον Τρέι Νιόνι και απέρριψαν το περασμένο καλοκαίρι πρόταση 30 εκατ. λιρών από τη Νότιγχαμ, αλλά θέλουν να τον κρατήσουν στο «Ανφιλντ» για πολλά χρόνια, ακόμη και συμφώνησαν σε διετή επέκταση του συμβολαίου του που λήγει το 2030.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «TEAMtalk» η ομάδα του λιμανιού αποδέχτηκε τους όρους του νεαρού άσου, που ζητούσε αποδοχές 200 χιλιάδων ευρώ την εβδομάδα, και τις επόμενες ημέρες θα βάλει την υπογραφή στο νέο συμβόλαιο του με τους «κόκκινους».

Ο Νιόνι πήγε στους «κόκκινους» από τη Λέστερ το 2023 σε ηλικία 16 ετών.