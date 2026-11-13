Εθνική Ελπίδων: Δύο απώλειες από το παιχνίδι στο χιονισμένο Ρέικιαβικ – Κλήθηκε ο Τσομπανίδης

Με δύο προβλήματα τραυματισμών ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ, καθώς ο Δημήτρης Μοναστηρλής και ο Νόα Άλεν δεν θα συνεχίσουν με την αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Το ισόπαλο 1-1 στο χιονισμένο Thróttarvolur είχε και αγωνιστικό κόστος για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη, καθώς τόσο ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ όσο και ο αμυντικός των Chicago Fire αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από την αποστολή.

Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν θα είναι διαθέσιμοι για τη συνέχεια των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελπίδων, με το τεχνικό επιτελείο να καλείται να διαχειριστεί τις συγκεκριμένες απουσίες ενόψει της κρίσιμης συνέχειας.

Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός προχώρησε σε νέα κλήση για την κάλυψη του κενού κάτω από τα δοκάρια. Συγκεκριμένα, στην αποστολή εντάχθηκε ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης, τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Μοναστηρλή.

Η Εθνική Ελπίδων στρέφει πλέον την προσοχή της στη ρεβάνς με την Ισλανδία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 16 Νοεμβρίου στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», όπου θα επιδιώξει να διεκδικήσει την πρόκριση με τη στήριξη του ελληνικού κοινού.