Είναι τρελοί αυτοί οι Έλληνες: Βάφτηκε Γαλανόλευκο το Άμστερνταμ (vid)

Για ακόμη μια ο Γαλανόλευκος Φάρος δεν άφησε μόνη της την εθνική για το ματς στο Άμστερνταμ και... τρέλανε τους Ολλανδούς. Αποστολή στην Ολλανδία.

Τρομερά πράγματα στο Άμστερνταμ, με τους Έλληνες να βάφουν Γαλανόλευκο το κέντρο της πόλης αρκετές ώρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στην Ολλανδία (21:45).

Ο Γαλανόλευκος Φάρος δίνει για μια ακόμη φορά το παρών και... τρέλανε τους Ολλανδούς στην πλατεία Νταμ, οι οποίοι κοιτούσαν με θαυμασμό τους Έλληνες φιλάθλους και έβγαζαν φωτογραφίες και βίντεο.

Συγκεκριμένα, εκαντοντάδες Ελλήνων βρέθηκαν όλοι μαζί στο κέντρο του Άμστερνταμ και έδωσαν το σύνθημα για το «διπλό» το βράδυ κόντρα στους Οράνιε.

Η Γιόχαν Κρόιφ Αρένα αναμένεται να έχει έντονο γαλανόλευκο χρώμα, καθώς οι Έλληνες οπαδοί αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών, εξαφανίζοντας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα 2600 εισιτήρια που διέθεσε η Ολλανδική Ομοσπονδία στην Εθνική. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να είναι ακόμη περισσότεροι οι Έλληνες στο γήπεδο, οι οποίοι θα είναι διάσπαρτοι στις κερκίδες, με την αγορά και μεμονωμένων εισιτηρίων.