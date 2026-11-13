ΑΕΚ: Δουλειά στα Σπάτα εν όψει φιλικού και... επανέναρξης (vid)

Μπορεί να απουσιάζουν έντεκα διεθνείς αλλά η δουλειά στα Σπάτα συνεχίζεται για την ΑΕΚ με αυτούς που έχουν μείνει πίσω.



Άλλωστε η Ένωση, έχει μπροστά της ένα φιλικό παιχνίδι την προσεχή Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕ Λεμεσού όπου ο Μάρκο Νίκολιτς θα δώσει χρόνο σε όλους με στόχο να διατηρήσει αυτούς που έχει στη διάθεση του σε καλό αγωνιστικό ρυθμό.

Το θετικό είναι πως ο Σέρβος τεχνικός σε σύγκριση με άλλες διακοπές εθνικών ομάδων έχει έναν κορμό παικτών να δουλέψει εν όψει φιλικού και επανέναρξης.

Επομένως το παιχνίδι της Δευτέρας με τους Κύπριους που θα διεξαχθεί όπως έγινε γνωστό κεκλεισμένων και χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, θα έχει νόημα και ουσία. Ιδίως για κάποιους παίκτες όπως ο Κέρβιν Αριάγκα για παράδειγμα που δεν πήγε στην Ονδούρα και έμεινε πίσω για να δουλέψει και να εμφανιστεί ακόμα καλύτερος με την επανέναρξη, αλλά και ο Θωμάς Στρακόσα που δεν αποκλείεται να πάρει το πρώτο του παιχνίδι, έστω και φιλικό, μετά από δύο μήνες καθώς όπως βλέπουμε και στο βίντεο που ανέβασε η ΑΕΚ προπονείται πλέον στο 100% έχοντας ξεπεράσει απόλυτα το πρόβλημα στον καρπό.