Στανόγεβιτς: «Τιμή μας που μας προσκάλεσε ο ΠΑΟΚ» - Η αποστολή της Παρτιζάν για το φιλικό

Ο προπονητής της Παρτιζάν αλλά και πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς, σχολίασε τη συμμετοχή των Σέρβων στο φιλικό της Τούμπας (14/11 16:45), τονίζοντας πως αποτελεί ξεχωριστή τιμή για την ομάδα του.

Αντίστροφη μέτρηση για ένα εορταστικό και άκρως ασπρόμαυρο φιλικό στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Παρτιζάν, σε μία μονομαχία μεταξύ δύο ομάδων που τους συνδέουν πολλά περισσότερα από μία φιλία.

Έλληνες και Σέρβοι θα βρεθούν στις ίδιες κερκίδες, τιμώντας την ιστορία, σε ένα φιλικό που διεξάγεται τόσο στο πλαίσιο της μεταγραφής του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, όσο και στους εορτασμούς των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ.

Ο προπονητής της Παρτιζάν και άλλοτε τεχνικός του Δικεφάλου, Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς, μίλησε λίγες ώρες πριν η ομάδα του βρεθεί στην Ελλάδα, τονίζοντας πως αποτελεί ξεχωριστή τιμή για τους Σέρβους αυτό το φιλικό, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και σε αγωνιστικά ζητήματα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Παρτιζάν:

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για την ομάδα μας, να παρευρεθεί σε μια τέτοια εκδήλωση και να συμμετάσχει στους εορτασμούς των «ασπρόμαυρων» από τη Θεσσαλονίκη.

Από την άλλη πλευρά, είναι μια καλή ευκαιρία για εμάς να παρατηρήσουμε ορισμένα πράγματα, και για εμένα να γνωρίσω ακόμα καλύτερα τους παίκτες κατά τη διάρκεια ενός τόσο ανταγωνιστικού αγώνα υψηλού επιπέδου. Είναι τιμή μας που μας προσκάλεσε η «αδελφή» ομάδα μας. Επιπλέον, το γεγονός ότι επιλεγήκαμε να συμμετάσχουμε σε έναν τόσο σημαντικό εορτασμό για τον ΠΑΟΚ, αναδεικνύει το κύρος της Παρτιζάν. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.

Έχουμε καλέσει ορισμένους νεαρότερους παίκτες από τις ακαδημίες και όλοι είναι ετοιμοπόλεμοι. Ο Ντέμπα Σεκ επέστρεψε και προπονείται, οπότε θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να δοκιμάσουμε παίκτες που έχουν πάρει λιγότερο χρόνο συμμετοχής.

Κάθε μέρα, μαθαίνεις τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύνατα σημεία των παικτών. Κοιτάζοντας το τρέχον ρόστερ και το έχω συζητήσει αυτό με τους ίδιους τους παίκτες, αναρωτιέται κανείς… «Είναι αυτοί οι παίκτες που αξίζουν τη 10η θέση;» Σίγουρα όχι. Διαθέτουμε πολύ μεγαλύτερη ποιότητα. Το βασικό ζήτημα, για όλους μας, για ολόκληρη την ομάδα, είναι ψυχολογικό. Οι παίκτες δυσκολεύονται να διαχειριστούν το βάρος που συνεπάγεται το να αγωνίζεσαι για την Παρτιζάν. Δεχόμαστε δύο γκολ κάθε φορά που ο αντίπαλος περνάει τη σέντρα δύο φορές. Αυτό απλά δεν είναι φυσιολογικό. Επομένως, πρόκειται κυρίως για μια ψυχολογική πτυχή πάνω στην οποία πρέπει να δουλέψουμε. Όσο για την ποιότητά μας, σίγουρα τη διαθέτουμε».

Οι ασπρόμαυροι του Βελιγραδίου αναχώρησαν σήμερα (13/11) με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας στο άκρως ασπρόμαυρο φιλικό, με τον Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς να μην υπολογίζει σε τραυματίες και διεθνείς. Λίγη ώρα πριν «πετάξει» η Παρτιζάν έγινε γνωστή και η αποστολή της.

Αναλυτικά η αποστολή της Παρτιζάν:

Τερματοφύλακες: Κρούνιτς, Μιλόσεβιτς.

Αμυντικοί: Σαμσόν, Τζούρτζεβιτς, Μίλιτς, Λίμα, Μίτροβιτς, Μιλοβάνοβιτς, Γιούρτσεβιτς, Ράκοβιτς.

Μέσοι: Μπάμπα, Ράκιτς, Πέτσεντσιτς, Άλεξιτς, Αλίλοβιτς, Μιλαντίνοβιτς, Τσούμιτς, Κόστιτς.

Επιθετικοί: Σεκ, Ζουμπαϊρού, Ζε, Λέκιτς