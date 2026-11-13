Μπαλτσερόφσκι: «Καλύτερο γήπεδο στον κόσμο το T-Center και καλύτεροι οπαδοί αυτοί του Παναθηναϊκού» (vid)

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Ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι σε δηλώσεις του χαρακτήρισε το «T-Center» ως το καλύτερο γήπεδο στον κόσμο, ενώ αποθέωσε και τους οπαδούς του Παναθηναϊκού AKTOR.

Το περασμένο καλοκαίρι η Εθνική Πολωνίας ήρθε στην Ελλάδα και αντιμετώπισε την Ελλάδα σε ένα φιλικό στο «Telekom Center Athens», με το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη να επικρατεί με 89-81.

Ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι μίλησε στους «betarades.gr» τότε και είχε μόνο τα καλύτερα να πει. Χαρακτήρισε την Ελλάδα σπίτι του και τόνισε πως το «T-Center» είναι το καλύτερο γήπεδο στον κόσμο.

Ακόμη, υπογράμμισε πως και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού AKTOR είναι οι καλύτεροι, ενώ ανέφερε ότι όλοι τον θυμούνται και του ζητάνε να επιστρέψει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Αυτή την στιγμή είναι το καλύτερο γήπεδο στον κόσμο. Η προσωπική μου άποψη φυσικά. Ήταν πολύ ωραία. Έχω δει κάποια γνωστά πρόσωπα στο παιχνίδι, αλλά ναι, ήταν πολύ ωραία. Η Ελλάδα ήταν το σπίτι μου και θα είναι πάντα σπίτι με τον τρόπο που μου φέρονται οι οπαδοί.

Μετά από όλα είναι απίστευτο. Έρχομαι μετά από δύο χρόνια, όλοι με θυμούνται, όλοι θέλουν να γυρίσω πίσω. Είναι εκπληκτικό, είναι τρελό. Το λατρεύω. Λατρεύω τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Για εμένα είναι οι καλύτεροι».