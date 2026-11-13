Όλα έτοιμα για ακόμη ένα clasico

Παρασκευή και 13 σήμερα, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο T-Center. Η σκηνή για ακόμη ένα clasico της EuroLeague, έχει στηθεί.

Η 11η αγωνιστική της EuroLeague φέρνει ξανά στο ίδιο παρκέ τον Παναθηναϊκό και την Μπαρτσελόνα. Οι «πράσινοι» μπαίνουν στο παιχνίδι με ρεκόρ 8-2 και θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα μετά το μεγάλο διπλό στη Μαδρίτη, ενώ οι Καταλανοί έχουν ρεκόρ 7-3 και έρχονται στην Αθήνα με επτά διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15.

Το ζευγάρι έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ιστορία της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στον τελικό του 1996 στο Παρίσι, όταν ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, επικρατώντας με 67-66. Έχουν επίσης αναμετρηθεί στα playoffs του 2011 και του 2013, ενώ την περασμένη σεζόν μοιράστηκαν τις νίκες, με αμφότερες να έρχονται εκτός έδρας. Στην τελευταία τους συνάντηση, τον Απρίλιο, ο Παναθηναϊκός πέρασε με 93-79 από το Palau Blaugrana και έβαλε τέλος σε ένα σερί 14 εντός έδρας νικών της Μπαρτσελόνα απέναντί του.

Η επιθετική μηχανή της Μπαρτσελόνα

Η φετινή Μπαρτσελόνα είναι ομάδα που μπορεί να τιμωρήσει γρήγορα κάθε αμυντικό λάθος. Στα πρώτα δέκα παιχνίδια της στη EuroLeague σημείωνε 91 πόντους κατά μέσο όρο, έναντι 87,6 του Παναθηναϊκού. Στους προηγμένους δείκτες, το επιθετικό της rating —οι πόντοι που σκοράρει ανά 100 κατοχές— βρίσκεται στο 120,7, ενώ του Παναθηναϊκού στο 117,7. Η Μπαρτσελόνα σουτάρει επίσης με υψηλό ποσοστό αποτελεσματικής ευστοχίας εντός παιδιάς, 57,4%, και έχει χαμηλότερο ποσοστό λαθών, 13,6%, από το 16,3% των «πράσινων». Με απλά λόγια, εκτελεί αποτελεσματικά και συνήθως δεν χαρίζει εύκολες κατοχές.

Η ταχύτητα είναι ακόμη ένα από τα σημεία που ξεχωρίζουν στο παιχνίδι της. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επισήμανε ότι η Μπαρτσελόνα παίζει ομαδικά και ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να περιορίσει το transition της, δηλαδή τους πόντους που βρίσκει πριν οργανωθεί η αντίπαλη άμυνα. Η προσοχή αυτή είναι κρίσιμη: ένα άστοχο σουτ ή ένα λάθος μπορεί να δώσει στους φιλοξενούμενους την ευκαιρία να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο και να σκοράρουν πριν στηθεί η άμυνα.

Δεύτερο μεγάλο μέλημα είναι τα επιθετικά ριμπάουντ. Ο Μπράνκου Μπάντιο στάθηκε ιδιαίτερα στον Τζος Νίμπο, τονίζοντας ότι η παρουσία του στη θέση «5» δίνει στην Μπαρτσελόνα ισχυρή απειλή κάτω από το καλάθι. Ο Νίμπο μαζεύει 7,6 ριμπάουντ ανά αγώνα, εκ των οποίων 3,3 επιθετικά, και βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους της διοργάνωσης σε αυτόν τον τομέα. Αν οι Καταλανοί εξασφαλίσουν δεύτερες επιθέσεις, θα αναγκάσουν τον Παναθηναϊκό να αμύνεται για περισσότερα δευτερόλεπτα και θα αυξήσουν τις πιθανότητες να βρουν ελεύθερο σουτ.

Το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού

Οι «πράσινοι» έχουν κι αυτοί σαφή αγωνιστικά πλεονεκτήματα. Το αμυντικό τους rating είναι 105,7 πόντοι ανά 100 κατοχές —σημαντικά καλύτερο από το 117,6 της Μπαρτσελόνα. Η διαφορά αυτή δείχνει ότι, παρά το γεγονός ότι η επίθεση των Καταλανών είναι αποτελεσματική, δυσκολεύονται περισσότερο να σταματήσουν τους αντιπάλους τους. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να εκμεταλλευτεί την υπεροχή του κοντά στο καλάθι, να επιτεθεί στα ριμπάουντ και να κερδίσει βολές: έχει ποσοστό επιθετικών ριμπάουντ 37,1% και δείκτη βολών 34,9%, έναντι 34,6% και 25,6% αντίστοιχα της Μπαρτσελόνα.

Αυτοί οι αριθμοί εξηγούν γιατί ο Ομπράντοβιτς υπογράμμισε την ανάγκη να προστατεύσει η ομάδα του την μπάλα και να ελέγξει το επιθετικό της παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να παρασυρθεί σε ένα άναρχο ματς που θα ευνοήσει την ταχύτητα των φιλοξενούμενων. Χρειάζεται σωστές αποστάσεις, υπομονή στην επίθεση και δυνατή επιστροφή στην άμυνα μετά από κάθε σουτ.

Οι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά

Ο Κέντρικ Ναν είναι η πιο προφανής υποψηφιότητα για το κάτι παραπάνω. Με 20,2 πόντους και 3,2 ασίστ κατά μέσο όρο, αποτελεί την κύρια επιθετική απειλή του Παναθηναϊκού. Έχει σκοράρει τουλάχιστον 10 πόντους σε οκτώ από τα εννέα τελευταία παιχνίδια του, ενώ έχει ευστοχήσει σε τουλάχιστον ένα τρίποντο σε 36 συνεχόμενες εμφανίσεις. Απέναντι σε μια άμυνα που δέχεται 117,6 πόντους ανά 100 κατοχές, η ικανότητά του να δημιουργεί το σουτ του και να τραβά πάνω του δεύτερο αμυντικό μπορεί να ανοίξει χώρους για τους συμπαίκτες του.

Ο Ματίας Λεσόρ μπορεί να καθορίσει την αναμέτρηση στη ρακέτα. Με 12,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 20,8 μονάδες στο PIR ανά αγώνα, είναι σταθερά από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της διοργάνωσης. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα στα επιθετικά ριμπάουντ, όπου με 3,6 ανά παιχνίδι βρίσκεται στην κορυφή της EuroLeague. Η μονομαχία του με τον Νίμπο θα είναι από τις πιο καθοριστικές: αν ο Λεσόρ κερδίσει θέση και εξασφαλίσει δεύτερες επιθέσεις, ο Παναθηναϊκός μπορεί να πιέσει την άμυνα της Μπαρτσελόνα και να τη φορτώσει με φάουλ.

Σημαντικός θα είναι και ο Σιλβέν Φρανσίσκο, που προσφέρει σκορ και δημιουργία: έχει 13,8 πόντους και 4,7 ασίστ κατά μέσο όρο, οπότε βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους πασέρ της διοργάνωσης. Η δική του πίεση στην αντίπαλη άμυνα μπορεί να αποτρέψει την Μπαρτσελόνα από το να συγκεντρώσει όλη την προσοχή της στον Ναν. Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, με 8,7 πόντους και 4,6 ριμπάουντ, μπορεί να προσφέρει δύναμη και ευελιξία στις θέσεις των ψηλών, ενώ ο Μπράνκου Μπάντιο έχει ένα επιπλέον κίνητρο απέναντι σε ομάδα που γνωρίζει καλά. Φέτος μετρά 5,3 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ ανά αγώνα.

Η ώθηση της εξέδρας



Το T-Center οδεύει προς μια ακόμη βραδιά με κατάμεστες εξέδρες. Tο sold out θεωρείται θέμα χρόνου, αν μάλιστα δεν έχει γίνει ήδη αφού γραφτούν αυτές οι γραμμές.

Σε ένα παιχνίδι τόσο υψηλού επιπέδου, η γεμάτη έδρα μπορεί να δώσει ώθηση και να λειτουργήσει ως επιπλέον ενέργεια στις δύσκολες στιγμές: στην επιστροφή στην άμυνα, στη διεκδίκηση ενός χαμένου ριμπάουντ ή σε μια κρίσιμη κατοχή στο τέλος. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξέρουν τι να περιμένουν, οι φίλαθλοι επίσης, και γι' αυτό τέτοιες βραδιές είναι τόσο μοναδικές.

Η υπόθεση νίκη και το 9-2

Για να πάρει τη νίκη, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να συνδυάσει την αμυντική του αποτελεσματικότητα με καθαρό μυαλό στην επίθεση. Να περιορίσει το transition της Μπαρτσελόνα, να ελέγξει τα ριμπάουντ και να αποφύγει τα λάθη που δίνουν εύκολους πόντους. Αν το πετύχει, θα έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τα δυνατά του σημεία, και την ατμόσφαιρα του T-Center, σε ένα ακόμη μεγάλο clásico της EuroLeague.

