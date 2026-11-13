Αμβούργο: 50.000 φίλαθλοι για την επιστροφή του Βούσκοβιτς μετά από 1.467 ημέρες

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Μια ιδιαίτερη επιστροφή ετοιμάζεται στο γερμανικό ποδόσφαιρο, με περισσότερους από 50.000 φιλάθλους να αναμένονται στο γήπεδο του Αμβούργου για τον Μάριο Βούσκοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στη δράση έπειτα από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού.

Ο 24χρονος Κροάτης κεντρικός αμυντικός ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Αμβούργου την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στο φιλικό απέναντι στη Χάιντουκ Σπλιτ, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Volksparkstadion, με περισσότερους από 50.000 φιλάθλους να αναμένονται στις εξέδρες, προκειμένου να παρακολουθήσουν την επιστροφή του έπειτα από 1.467 ημέρες χωρίς αγώνα.

Ο Βούσκοβιτς είχε τιμωρηθεί για παράβαση των κανονισμών αντιντόπινγκ, μετά τον εντοπισμό της απαγορευμένης ουσίας EPO σε έλεγχο του 2022. Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) επικύρωσε την παράβαση και επέβαλε τετραετή αποκλεισμό, με τον ποδοσφαιριστή να υποστηρίζει διαρκώς την αθωότητά του.

Το Αμβούργο παρέμεινε στο πλευρό του, διατηρώντας ανοιχτό τον δρόμο της επιστροφής του στην ομάδα.

Ο προπονητής Μέρλιν Πόλτσιν αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο κλίμα που επικρατεί στον σύλλογο, τονίζοντας ότι αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Μάριο.

Ο Κροάτης θα αγωνιστεί με το νούμερο 44, το οποίο φορούσε την προηγούμενη σεζόν ο μικρότερος αδελφός του, Λούκα Βούσκοβιτς.

Μετά το φιλικό, ο 24χρονος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και στην Bundesliga, με πιθανό πρώτο επίσημο αγώνα το ντέρμπι απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης, στις 22 Νοεμβρίου.