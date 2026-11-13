Αυτοψία από την Περιφέρεια στο γήπεδο της Καλαμάτας, προχωρούν τα έργα

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα στο γήπεδο της Καλαμάτας, με την ομάδα να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή στο σπίτι της, με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Αναστάσιο Αδαμόπουλο και τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Ανδρέα Τσουκαλά να δίνουν σήμερα το παρών στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Περιφέρειας:



Με χρηματοδότηση 2 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δημοτικό Στάδιο αλλάζει όψη. Νέος φωτισμός, στέγαστρο, δημοσιογραφικά θεωρεία και συστήματα ασφαλείας διαμορφώνουν τις υποδομές της επόμενης ημέρας.



Νέοι πυλώνες φωτισμού, στέγαστρο, δημοσιογραφικά θεωρεία και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας διαμορφώνουν τη νέα εικόνα του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, με στόχο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις φιλοξενίας ποδοσφαιρικών αγώνων υψηλού επιπέδου, καθώς και άλλων σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων.



Οι εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να έχει διαθέσει 2 εκατομμύρια ευρώ για σημαντικές παρεμβάσεις που δημιουργούν τις ανάλογες προϋποθέσεις.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο Δημοτικό Στάδιο, από τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας Αναστάσιο Αδαμόπουλο και τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Ανδρέα Τσουκαλά και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των έργων, την εξέταση των επόμενων κατασκευαστικών σταδίων και τον συντονισμό των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.



Η αναβάθμιση του γηπέδου αποτελεί μια σύνθετη παρέμβαση, με πολλαπλά τεχνικά αντικείμενα και αυξημένες απαιτήσεις, που υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας, με κοινό στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης, λειτουργικής και ασφαλούς αθλητικής εγκατάστασης.



Η πρόοδος των εργασιών είναι ήδη ορατή, καθώς οι τέσσερις νέοι πυλώνες ηλεκτροφωτισμού, ύψους 35 μέτρων, έχουν ανεγερθεί και τοποθετηθεί στις προβλεπόμενες θέσεις τους.



Επίσης, έχουν ήδη ολοκληρωθεί η διάνοιξη και σκυροδέτηση των φρεατοπασσάλων, ενώ ολοκληρώνεται η δεύτερη και τελική φάση σκυροδέτησης της θεμελίωσης. Παράλληλα, τα μεταλλικά στοιχεία του στεγάστρου και των δημοσιογραφικών θεωρείων έχουν μεταφερθεί και συναρμολογηθεί στον χώρο του έργου, προκειμένου να ακολουθήσει η ανέγερσή τους.



Το νέο μεταλλικό στέγαστρο θα καλύπτει τη νότια κερκίδα, αναβαθμίζοντας τις συνθήκες φιλοξενίας των θεατών, ενώ τα νέα δημοσιογραφικά θεωρεία θα διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κάλυψη αγώνων υψηλού επιπέδου. Οι κατασκευές έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι στατικά ανεξάρτητες από την υφιστάμενη κερκίδα.



Τις επόμενες ημέρες ξεκινά ένα ακόμη σημαντικό στάδιο, με την παρουσία ειδικών συνεργείων . Οι εργασίες, που αναμένεται να διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα, περιλαμβάνουν την τοποθέτηση των νέων ενεργειακά αποδοτικών προβολέων τεχνολογίας LED, τις απαραίτητες τελικές ρυθμίσεις και τη στόχευσή τους, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες συνθήκες φωτισμού του αγωνιστικού χώρου.



Επίσης, η ανέγερση της μεταλλικής ανωδομής του νέου στεγάστρου και των δημοσιογραφικών θεωρείων προβλέπεται να ξεκινήσει μόλις τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής του σκυροδέματος θεμελίωσης επιτρέψουν την τοποθέτηση τους με ασφάλεια.



Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί και στο πεδίο της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των φιλάθλων. Στο στάδιο έχουν ήδη τοποθετηθεί τα νέα συστήματα ελεγχόμενης εισόδου θεατών (τουρνικέ), καθώς και κάμερες ασφαλείας, ενισχύοντας τις υποδομές ελέγχου πρόσβασης και επιτήρησης της εγκατάστασης.



Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποτελούν βασικό μέρος των σύγχρονων προδιαγραφών λειτουργίας ενός ποδοσφαιρικού σταδίου, με ιδιαίτερη σημασία για την ασφαλή προσέλευση και την οργανωμένη εξυπηρέτηση των φιλάθλων.





Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μεσσηνίας Αναστάσιος Αδαμόπουλος, με αφορμή την αυτοψία, δήλωσε: «Είχαμε τη χαρά, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Ανδρέα Τσουκαλά και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, να δούμε από κοντά την πρόοδο των εργασιών και να ενημερωθούμε για τα επόμενα βήματα ενός σημαντικού έργου για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία. Με τη χρηματοδότηση των 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δημοτικό Στάδιο αποκτά σταδιακά τις υποδομές που απαιτούνται για τη φιλοξενία αγώνων υψηλού επιπέδου. Συνεχίζουμε, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, με στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, με ποιότητα και ασφάλεια».





Οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας έρχονται να προστεθούν σε ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων και χρηματοδοτήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, με έργα κατασκευής, συντήρησης και εκσυγχρονισμού γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την Περιφέρεια.



Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η πρόσφατη πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, που απευθύνεται στους Δήμους της Πελοποννήσου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε νέες παρεμβάσεις αναβάθμισης των αθλητικών τους εγκαταστάσεων.



Στόχος της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού είναι η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και προσβάσιμων αθλητικών χώρων, που θα καλύπτουν τις ανάγκες, θα στηρίζουν τα αθλητικά σωματεία και θα προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες άθλησης στους νέους ανθρώπους σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου.







