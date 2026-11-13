Άρης: Πρόστιμο 20.000 ευρώ από την ΕΠΟ

Η απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΟ για την ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης που αφορούσε στην αναμέτρηση απέναντι στον Ατρόμητο

Μετά από διάστημα λίγων εβδομάδων, όταν ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας είχε ασκήσει πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ Άρης για την επίμαχη ανάρτηση στα social media της ομάδας, με αναφορές σε Τσαρούχα, Παπαπέτρου αναφορικά με τις αποφάσεις των Τσιμεντερίδη - Κουμπαράκη, λόγω των στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, η Πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή, την απόφαση της για την τιμωρία των κιτρινόμαυρων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιτροπής, επιβάλεται ποινή 20.000 ευρώ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα:

"Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κήρυξε την εγκαλούμενη ΠΑΕ Άρης πειθαρχικώς ελεγκτέα για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών Αρχών και Οργάνων (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ) και της επέβαλε χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ."