Κλήθηκε στην Εθνική Ισπανίας ο Χουάντσο για το παράθυρο του Νοεμβρίου

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Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκεται στις κλήσεις του Τσους Ματέο για το παράθυρο του Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στις 26 Νοεμβρίου (20:00) και την Ελλάδα στις 29 Νοεμβρίου (19:00). O co-captain της ομάδας Χουάντσο, μαζί με τον αδερφό του Ουίλι, θα είναι εκεί ώστε να ενισχύσουν την ομάδα τους.

Οι 15 παίκτες της προεπιλογής: Αμπάλδε, Αλόνσο, Μπάσας, Μπριθουέλα, Κάρντενας, Φερνάντες, Χουάντσο Ερνανγκόμενθ, Ουίλι Ερνανγκόμενθ, Οριόλα, Πάρα, Παουλί, Πραντίγια, Ρέγιες, Σεν-Σουπερί και Γιούστα.

Στην προετοιμασία κλήθηκαν επίσης οι Αλντερέτε, Αλοθέν, Σανθ, Σίμα, Τάμπα και Τόρες.