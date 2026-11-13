«Γιατί μονάχα αυτή η ομάδα μου ομορφαίνει τη ζωή...»: H Κατερίνα Καινούργιου τραγουδά σύνθημα της ΑΕΚ! (vid)

Τα κιτρινόμαυρα συναισθήματα της εξέφρασε live στην εκπομπή της η Κατερίνα Καινούργιου καθώς τραγούδησε σύνθημα της ΑΕΚ!

Συγκεκριμένα, ενώ οι συνεργάτες της εκπομπής «Super Κατερίνα» παρουσίαζαν το θέμα σχετικά με την πρωτοβουλία της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για τη μητρότητα και το επίδομα εγκυμοσύνης στις βολεϊμπολίστριες, ένας από το πάνελ απευθυνόμενος στην Καινούργιου της είπε: «Δεν ήξερα πως είσαι ΑΕΚ…».

Η παρουσιάστρια τότε απάντησε: «Δεν ήξερες οτι είμαι ΑΕΚ; Το ξέρει όλη η Ελλάδα» και αμέσως άρχισε να τραγουδάει: «Την ΑΕΚάρα, την αγαπάω, όπου και αν παίζει θα είμαι και εγώ μαζί, γιατί μονάχα αυτή η ομάδα μου ομορφαίνει την ζωή...».

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