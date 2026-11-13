Χωρίς Γκρέι και Φίλλιο ο ΠΑΟΚ στην Καρδίτσα

Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα, καθώς ο Ραϊκουάν Γκρέι δεν έχει ξεπεράσει πλήρως την ίωση που τον ταλαιπωρεί, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Γιώργος Φίλλιος λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Με προβλήματα ταξιδεύει στην Καρδίτσα ο ΠΑΟΚ, ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (14/11), καθώς ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ραϊκουάν Γκρέι και Γιώργο Φίλλιο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος απουσίασε και από το παιχνίδι με την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στη Βουλγαρία, δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει πλήρως την ίωση που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες. Παρότι η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση, εξακολουθεί να είναι καταβεβλημένος και δεν βρίσκεται ακόμη στο 100% της φυσικής του κατάστασης.

Για τον λόγο αυτό, προτιμήθηκε να προφυλαχθεί και να μην επιβαρυνθεί με τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα, προκειμένου να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του και να είναι έτοιμος για το επερχόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στη Μανρέσα.

Την ίδια στιγμή, ένα επιπλέον πρόβλημα προέκυψε με τον Γιώργο Φίλλιο, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση και τέθηκε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση στην Καρδίτσα.

Παράλληλα, εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένει και ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος συνεχίζει την αποκατάστασή του μετά την επέμβαση στον μηνίσκο.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει με 12 παίκτες, με τον Ιταλό τεχνικό να καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες και να αναζητήσει λύσεις από το διαθέσιμο ρόστερ του.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Καλάθης, Ταϊρί, Χουγκάζ, Περσίδης, Φόστερ, Μήτρου-Λονγκ, Χάτζινς, Μοτιεγιούνας, Μουρ, Αλεξάντερ, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας.