Λύγισε ο Ποτσετίνο στο αντίο στις ΗΠΑ: «Η δυσκολότερη απόφαση της καριέρας μου»(vid)

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Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα των ΗΠΑ ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο, λίγο πριν αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χαρακτηρίζοντας την αποχώρησή του ως τη δυσκολότερη απόφαση της καριέρας του.

Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά εμφανίστηκε ο Αργεντινός τεχνικός κατά τον αποχαιρετισμό του στην εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την απόφασή του να επιστρέψει στην Premier League για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ποτσετίνο δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, μιλώντας για την αποχώρησή του από την αμερικανική ομοσπονδία.

«Είναι δύσκολο να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Είναι μια πολύ στενάχωρη απόφαση, η δυσκολότερη της καριέρας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή, τονίζοντας: «Αλλά είμαστε επαγγελματίες και προσπαθούμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα».

Η απόφασή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς μόλις τον περασμένο Αύγουστο είχε ανανεώσει τη συνεργασία του με την εθνική ΗΠΑ έως το 2030.

Πλέον, ο 54χρονος προπονητής ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με συμβόλαιο δυόμισι ετών.

Η επιστροφή του στο αγγλικό ποδόσφαιρο συνοδεύεται από υψηλές προσδοκίες, με τον ίδιο να αφήνει πίσω του την εθνική ΗΠΑ και να στρέφει την προσοχή του στη νέα πρόκληση του «Ολντ Τράφορντ».

🗣️ "With a side the size of Manchester United, when that arrives it's difficult to turn down." Mauricio Pochettino on joining United as their new head coach 🔴 https://t.co/jJ5taMJ1II — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 13, 2026

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