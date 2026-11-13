Στατιστικές πρωτιές για Όσμαν, Καλάθη και Ρόμπινσον-Ερλ στο τέλος του Α’ γύρου

Ο πρώτος γύρος του Eurocup ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/11), με τους Άρη και ΠΑΟΚ να έχουν ρεκόρ 6-1 και 5-2 αντίστοιχα στους ομίλους τους, στοχεύοντας στην πρωτιά.

Στατιστικώς ωστόσο, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν τρεις παίκτες στην πρώτη θέση των βασικών στατιστικών κατηγοριών, δείγμα του ότι ήδη ξεχωρίζουν με την παρουσία τους και τις εμφανίσεις τους.

Ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος είναι ο μεγάλος άτυχος, καθώς υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα επιστρέψει στη δράση μετά τον Ιανουάριο του 2027, βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερ, αλλά και στην κορυφή της αξιολόγησης με 24,7 βαθμούς. Ο Τούρκος άσος του ΠΑΟΚ έχει πετύχει 133 πόντους, όσους και ο Κένι Λόφτον της Χάποελ Ιερουσαλήμ, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο είναι στους 22,2 πόντους κατά μέσο όρο. Την πεντάδα των σκόρερ κλείνει ο συμπαίκτης του στον Δικέφαλο, Μπριν Ταϊρί με 18,6 πόντους ανά παιχνίδι.

Ο «εγκέφαλος» του ΠΑΟΚ, Νικ Καλάθης, είναι ο κορυφαίος στις ασίστ με 7 κατά μέσο όρο και πολύ κοντά βρίσκονται ο Ντόγκους Οζντεμίρογλου της Τουρκ Τέλεκομ και ο Μάρκο Σπίσου της Νάπολι με 6,9 τελικές πάσες κατά μέσο όρο.

Περνώντας στα ριμπάουντ, εκεί την κορυφή κατέχει ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ. Ο Αμερικανός ψηλός του Άρη μαζεύει 8,6 «σκουπίδια» κατά μέσο όρο και τον ακολουθεί ο Τρέβιον Ουίλιαμς της Μπαχτσέσεχιρ με 8,3 ανά παιχνίδι. Στα κοψίματα θέση στην πρώτη τριάδα έχει άλλος ένας παίκτης του Άρη, ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 1,4 μπλοκ ανά παιχνίδι και βρίσκεται πίσω από τους Ρέις Τόμπσον (ΣκάιλαΙνερς) με 1,8 και Νικ Ογκέντα (Μανρέσα) με 1,7.