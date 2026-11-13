«Ποιος στο καλό είναι ο Δουβίκας;»: Ο Έλληνας που άφησε πίσω του Κέιν, Χάαλαντ και Εμπαπέ!

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Ο Τάσος Δουβίκας έχει τρελάνει την Ευρώπη με τις εμφανίσεις του στην Κόμο, οδηγώντας την κούρσα των σκόρερ του Champions League. Το γερμανικό περιοδικό Kicker, σε αφιέρωμα του Έλληνα δημοσιογράφου και στελέχους, Γιώργου Βαβρίτσα, αποθεώνει τον Έλληνα φορ και στέκεται στο απίστευτο παράδοξο: είναι πρώτος σκόρερ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά μόλις πέμπτος στην ιεραρχία των επιθετικών της Εθνικής Ελλάδoς.

Ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στον Τάσο Δουβίκα φιλοξενεί το γερμανικό περιοδικό Kicker, με την υπογραφή του Έλληνα δημοσιογράφου Γιώργου Βαβρίτσα, αναδεικνύοντας την εκπληκτική πορεία του 27χρονου επιθετικού με τη φανέλα της Κόμο, αλλά και τον τεράστιο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει στην Εθνική Ελλάδας.

Με τη συμπλήρωση των μισών αγωνιστικών της League Phase του Champions League, μία ματιά στον πίνακα των σκόρερ αρκεί για να προκαλέσει έκπληξη. Στην κορυφή δεν βρίσκεται ο Χάρι Κέιν, ούτε ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ούτε ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Εκεί φιγουράρει ο Αναστάσιος, ή απλώς Τάσος Δουβίκας!

«Ποιος στο καλό είναι αυτός ο Δουβίκας;», αναρωτιέται χαρακτηριστικά το γερμανικό δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη ερώτηση ακούγεται ολοένα και συχνότερα στα διεθνή ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και συνεχίζει το Kicker...

Το εκρηκτικό δίδυμο με τον Νίκο Παζ και η αποθέωση από τον Φάμπρεγας

Ο Έλληνας επιθετικός διανύει μία εκπληκτική περίοδο με τη φανέλα της Κόμο, η οποία στην παρθενική της συμμετοχή στο Champions League εντυπωσιάζει ολόκληρη την Ευρώπη.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ο θρίαμβος με 9-1 στην έδρα της Λανς, όπου ο Δουβίκας πέτυχε χατ τρικ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Καθοριστικό ρόλο στην εκτόξευσή του έχει παίξει η συνεργασία του με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό Νίκο Παζ, ο οποίος μετρά έξι γκολ και οκτώ ασίστ σε 14 συμμετοχές.

Οι δύο ποδοσφαιριστές αποτελούν τα μεγάλα «όπλα» του Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος χτίζει μεθοδικά στην Κόμο μία ομάδα ικανή να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τη νοοτροπία του Έλληνα φορ.

«Μετά από κάθε παιχνίδι έρχεται και μου ζητά να αναλύσουμε τις φάσεις στις οποίες θα μπορούσε να τα έχει πάει ακόμη καλύτερα. Η νοοτροπία του είναι εξαιρετική», τονίζει χαρακτηριστικά ο Φάμπρεγας.

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τα λόγια του, καθώς ο Δουβίκας έχει καταγράψει 11 γκολ και δύο ασίστ σε 15 συμμετοχές.

Από τον Βόλο στην Ουτρέχτη, τη Θέλτα και την απογείωση στην Κόμο

Η διαδρομή του Δουβίκα προς την ευρωπαϊκή καταξίωση μόνο εύκολη δεν ήταν.

Το καλοκαίρι του 2021, έχοντας ξεχωρίσει ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της ελληνικής Super League με τη φανέλα του Βόλου, επέλεξε να μην ακολουθήσει τον δρόμο προς κάποια από τις μεγάλες ομάδες της Αθήνας.

Αντίθετα, έκανε το μεγάλο βήμα στο εξωτερικό, μετακομίζοντας στην Ολλανδία για λογαριασμό της Ουτρέχτης, έναντι μόλις 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Εκεί απέδειξε τις εκτελεστικές του ικανότητες, σημειώνοντας 32 γκολ και μοιράζοντας επτά ασίστ σε 77 επίσημες αναμετρήσεις.

Οι εμφανίσεις του έφεραν το 2023 τη μεταγραφή στη Θέλτα, η οποία δαπάνησε 13 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

Ωστόσο, η παρουσία του στο Βίγκο δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν οι δύο πλευρές και ύστερα από ενάμιση χρόνο αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Τον Ιανουάριο του 2025 η Κόμο επένδυσε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του και η συγκεκριμένη κίνηση αποδεικνύεται εξαιρετικά επιτυχημένη.

Ο Δουβίκας έχει βρει στην Ιταλία το ιδανικό περιβάλλον για να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, με τη συνεργασία του με τον Φάμπρεγας να παρουσιάζει διαρκώς ανοδική πορεία.

Το παράδοξο της Εθνικής: Πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη, πέμπτος επιθετικός στην Ελλάδα!

Κι ενώ ο Δουβίκας βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής σκηνής, στην Εθνική Ελλάδας η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική.

Ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται στην αποστολή της «γαλανόλευκης», η οποία μετά τα αποτελέσματα του Οκτωβρίου έχει αποκτήσει σημαντικές πιθανότητες πρόκρισης στα προημιτελικά του Nations League.

Μάλιστα, μία νίκη στα δύο παιχνίδια απέναντι στην Ολλανδία, εκτός έδρας, και τη Σερβία, στον Βόλο, μπορεί να αποδειχθεί αρκετή για την επίτευξη του στόχου.

Παρά την εντυπωσιακή του φόρμα, όμως, ο Δουβίκας εξακολουθεί να έχει δευτερεύοντα ρόλο στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή ο ομοσπονδιακός τεχνικός αμφισβητεί την αξία του.

Αντίθετα, ο Σέρβος προπονητής αντιμετωπίζει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο, καθώς διαθέτει πληθώρα ποιοτικών λύσεων στην επίθεση, έχοντας καλέσει πέντε καθαρόαιμους φορ, παρότι χρησιμοποιεί σύστημα 4-2-3-1.

Παυλίδης, Ιωαννίδης, Τεττέη και Κωστούλας μπροστά από τον Δουβίκα!

Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται ο αρχηγός Βαγγέλης Παυλίδης, του οποίου η θέση θεωρείται αδιαπραγμάτευτη.

Ο επιθετικός της Μπενφίκα έχει πετύχει 19 γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια τη φετινή σεζόν, ενώ η ποδοσφαιρική του εκπαίδευση στη Γερμανία τον έχει βοηθήσει να εξελιχθεί σε έναν φορ με σημαντική τακτική συνεισφορά, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αναμέτρησης.

Ακολουθεί ο δυναμικός Φώτης Ιωαννίδης, τον οποίο οι Γερμανοί φίλαθλοι θυμούνται από τη λευκή ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη απέναντι στην ομάδα του Κλοπ.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Έλληνας φορ συμμετείχε σε 17 προσωπικές μονομαχίες, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλον ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο.

Στην εξίσωση βρίσκεται και ο Ανδρέας Τεττέη, που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τον Παναθηναϊκό σε πρωτάθλημα και Conference League, μετρώντας επτά γκολ και πέντε ασίστ.

Ο 25χρονος επιθετικός έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των σκάουτερ των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, οι οποίοι τον έχουν καταχωρίσει στις αναφορές τους με το προσωνύμιο «Baby Lukaku», λόγω των αγωνιστικών του χαρακτηριστικών.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και ο Χαράλαμπος Κωστούλας.

Ο 19χρονος επιθετικός εντυπωσιάζει στην Premier League με τη φανέλα της Μπράιτον, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, προσθέτοντας ακόμη μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιλογή στο οπλοστάσιο της Εθνικής.

Έτσι, ο Δουβίκας, παρά την πρωτιά του στον πίνακα των σκόρερ του Champions League, καλείται να περιμένει τη σειρά του πίσω από τέσσερις άλλους Έλληνες επιθετικούς!

Επτά παίκτες διεθνούς κλάσης για τέσσερις θέσεις στην επίθεση

Όπως επισημαίνει το Kicker, οι πιθανότητες να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Δουβίκας στην αναμέτρηση της Παρασκευής με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

Άλλωστε, ο επιθετικός της Κόμο έχει συνηθίσει να αγωνίζεται κυρίως ως αλλαγή με το εθνόσημο.

Από το ντεμπούτο του στις αρχές του 2021 μετρά 24 διεθνείς συμμετοχές και τρία γκολ, με τις περισσότερες εμφανίσεις του να προέρχονται από ολιγόλεπτες συμμετοχές.

Η σημαντικότερη στιγμή του με τη «γαλανόλευκη» καταγράφηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, στην πρεμιέρα του Nations League απέναντι στη Σερβία στο Βελιγράδι.

Εκεί, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, ολοκλήρωσε ιδανικά μία αντεπίθεση στις καθυστερήσεις, χαρίζοντας στην Ελλάδα μία σπουδαία νίκη με 2-1.

Ο ανταγωνισμός γίνεται ακόμη μεγαλύτερος με την επιστροφή των Χρήστου Τζόλη και Κωνσταντίνου Καρέτσα, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών τους.

Με αυτούς διαθέσιμους, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε επτά ποδοσφαιριστές διεθνούς κλάσης για τις τέσσερις θέσεις της επιθετικής γραμμής.

Μία πολυτέλεια που εξηγεί γιατί ο πρώτος σκόρερ του Champions League μπορεί να μην είναι βασικός στην Εθνική Ελλάδας.

Γιοβάνοβιτς: «Με ταπεινότητα και θετική νοοτροπία μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα και τη νοοτροπία των παικτών του, εξηγώντας τι χρειάζεται η Εθνική Ελλάδας για να πετύχει τον στόχο της στα παιχνίδια που απομένουν.

«Πρέπει να παρουσιαστούμε ακόμη καλύτεροι στα παιχνίδια που απομένουν, προκειμένου να πετύχουμε. Με ταπεινότητα και θετική νοοτροπία μπορούμε να τα καταφέρουμε», υπογράμμισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Δύο χαρακτηριστικά, η ταπεινότητα και η θετική νοοτροπία, που περιγράφουν απόλυτα και τον Τάσο Δουβίκα.

Μάλιστα, οι δύο επόμενοι σταθμοί της Εθνικής έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον Έλληνα επιθετικό. Είτε στην Ολλανδία είτε στον Βόλο, όπου η «γαλανόλευκη» θα υποδεχθεί τη Σερβία, ο Δουβίκας θα βρεθεί σε μέρη που έχουν σημαδέψει την ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Στον Βόλο πραγματοποίησε τη σεζόν 2020-21 το μεγάλο ξεπέταγμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεταγραφή του στην Ουτρέχτη. Εκεί, στην Ολλανδία, συστήθηκε στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό κοινό, αποδεικνύοντας τις εκτελεστικές του ικανότητες.

Κι αν δεν έρθει η ευκαιρία στην Εθνική, υπάρχει πάντα το Champions League!

Ακόμη κι αν ο Δουβίκας δεν καταφέρει να πάρει τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμεί με την Εθνική Ελλάδας, υπάρχει μία άλλη διοργάνωση στην οποία έχει ήδη καταφέρει να στρέψει πάνω του τα βλέμματα ολόκληρης της Ευρώπης.

Το Champions League!

Εκεί όπου κάθε νέο γκολ με τη φανέλα της Κόμο μεγαλώνει ακόμη περισσότερο τη φήμη του και κάνει όλο και περισσότερους να ασχολούνται με την περίπτωσή του.

Άλλωστε, όσο συνεχίζει να σκοράρει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, τόσο περισσότεροι θα μαθαίνουν την απάντηση στο ερώτημα που έθεσε το Kicker:

«Ποιος στο καλό είναι ο Δουβίκας;»