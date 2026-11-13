Κάλεσμα του Εργοτέλη για οικονομική στήριξη στην οικογένεια του Σένκα

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Ο Εργοτέλης έκανε κάλεσμα για οικονομική ενίσχυση στην οικογένεια του Λεονάρντο Σένκα, αφού το παιδί του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η οικογένεια του ποδοσφαιριστή του Εργοτέλη περνάει δύσκολες στιγμές, αφού το παιδί του ταλαιπωρείται από όγκο στο κεφάλι και θα χρειαστεί να βρεθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, ώστε να έχει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Ο κρητικός σύλλογος λοιπόν έκανε κάλεσμα για οικονομική ενίσχυση, τονίζοντας παράλληλα πως στα δύο ματς που θα δώσει η ομάδα το Σαββατοκύριακο, σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, θα μαζευτούν χρήματα για τον σκοπό αυτό.

Η ανακοίνωση του Εργοτέλη:

«Δύσκολες στιγμές περνάει η οικογένεια του ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Λεονάρντο Σένκα, καθώς το παιδί του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, λόγω όγκου στο κεφάλι, και θα χρειαστεί να βρίσκεται σε νοσοκομείο της Αθήνας για την απαραίτητη παρακολούθηση και τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπισή του.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, καλούμε όποιον έχει τη δυνατότητα να προσφέρει οικονομική βοήθεια, προκειμένου να στηρίξουμε τον Λεονάρντο και την οικογένειά του.

Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά, μπορούν να το κάνουν στο τηλέφωνο 697 175 2416, καταβάλλοντας ό,τι μπορούν και επιθυμούν.

Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης και στους δύο αγώνες του Εργοτέλη το Σαββατοκύριακο: Το Σάββατο στις 19:30, στην αναμέτρηση μπάσκετ Εργοτέλης – Ηράκλειο ΟΑΑ, στο κλειστό του Λίντο και την Κυριακή στις 15:00, στον ποδοσφαιρικό αγώνα Εργοτέλης – Νεάπολη, στο γήπεδο του Αλμυρού.

Ο Εργοτέλης βρίσκεται στο πλευρό του Λεονάρντο και της οικογένειάς του.

Κάθε προσφορά είναι πολύτιμη».