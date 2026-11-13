Ασύλληπτο: Εξάντλησε σε μισή ώρα τα εισιτήρια για Φράιμπουργκ ο «πράσινος» λαός - Sold-out και με Νόρτζελαντ

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Απίστευτη είναι η δίψα των οπαδών του Παναθηναϊκού για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του «Τριφυλλιού», καθώς εξαντλήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ και τα 3.300 εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ, ενώ είχε προηγηθεί sold out και για την αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ στη Δανία!

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, ετοιμάζοντας δυναμική παρουσία στις επερχόμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Conference League.

Η ζήτηση για το παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ στη Γερμανία ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τους φίλους των «πράσινων» να εξαντλούν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα όλα τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους.

Συγκεκριμένα, τα 800 εισιτήρια που διατέθηκαν στους μη κατόχους διαρκείας έγιναν ανάρπαστα μέσα σε μόλις 30 λεπτά, επιβεβαιώνοντας τον τεράστιο ενθουσιασμό που επικρατεί στις τάξεις των οπαδών του «Τριφυλλιού».

Είχαν ήδη προηγηθεί περίπου 1.200 εισιτήρια που αγοράστηκαν από κατόχους διαρκείας, ενώ μαζί με εκείνα που είχαν διατεθεί για τις ανάγκες των οπαδών, ο συνολικός αριθμός έφτασε τα 3.300.

Έτσι, η αναμέτρηση με τη Φράιμπουργκ είναι πλέον επίσημα sold-out όσον αφορά την «πράσινη» εξέδρα, με χιλιάδες Παναθηναϊκούς να ετοιμάζονται να μετατρέψουν ένα τμήμα του γερμανικού γηπέδου σε... Λεωφόρο!

Και φυσικά, η συγκεκριμένη κινητοποίηση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Άλλωστε, μόλις δύο ημέρες νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί η διάθεση και των 1.860 εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ στη Δανία, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να εξασφαλίζουν ακόμη ένα sold-out.

Συνολικά, περισσότεροι από 5.000 οπαδοί του «Τριφυλλιού» έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης στην ομάδα.

Η εντυπωσιακή αυτή κινητοποίηση επιβεβαιώνει τη μεγάλη συσπείρωση που επικρατεί γύρω από τον Παναθηναϊκό, με τον κόσμο του να ετοιμάζεται να δώσει βροντερό «παρών» τόσο στη Δανία όσο και στη Γερμανία, στο πλευρό των «πράσινων»!