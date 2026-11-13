Το ιστορικό 16-1 της Σπόρτινγκ επί του ΑΠΟΕΛ – Το ρεκόρ που αντέχει 63 χρόνια(vid)

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Στις 13 Νοεμβρίου 1963, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας συνέτριψε τον ΑΠΟΕΛ με 16-1, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλόγων της UEFA. Ένα ρεκόρ που παραμένει ακατάρριπτο 63 χρόνια αργότερα.

Υπάρχουν αποτελέσματα που ξεπερνούν τα όρια μιας ποδοσφαιρικής αναμέτρησης και αποκτούν τη δική τους θέση στην ιστορία. Ένα από αυτά σημειώθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1963, όταν η Σπόρτινγκ υποδέχθηκε τον ΑΠΟΕΛ στη Λισαβόνα, για το Κύπελλο Κυπελλούχων.

Στο παλιό «Ζοζέ Αλβαλάδε», οι Πορτογάλοι επικράτησαν με το εντυπωσιακό 16-1, σε μια αναμέτρηση που έμελλε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο επιθετικός Μασκαρένιας, ο οποίος σημείωσε έξι τέρματα, καταγράφοντας μία από τις πιο παραγωγικές ατομικές εμφανίσεις στην ιστορία των ευρωπαϊκών Κυπέλλων.

Η διαφορά των 15 τερμάτων αποτελεί μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε αγώνα ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA, ενώ τα 16 γκολ της Σπόρτινγκ παραμένουν επίσης ιστορικό ρεκόρ.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτέλεσε την αρχή μιας ιδιαίτερης ευρωπαϊκής διαδρομής για τη Σπόρτινγκ, η οποία εκείνη τη σεζόν έφτασε μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων.

Στον τελικό αντιμετώπισε την ουγγρική ΜΤΚ Βουδαπέστης. Μετά το 3-3 του πρώτου αγώνα, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν σε επαναληπτικό, όπου η Σπόρτινγκ επικράτησε με 1-0 και κατέκτησε το τρόπαιο.

Εξήντα τρία χρόνια μετά, το 16-1 της 13ης Νοεμβρίου 1963 εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των ιστορικών επιδόσεων της UEFA, υπενθυμίζοντας μία από τις πιο ασυνήθιστες βραδιές που γνώρισε ποτέ το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.