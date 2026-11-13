Ντεσπόντοφ; Παρών: Ποιο είναι το πλάνο του ΠΑΟΚ για το φιλικό με την Παρτιζάν!

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Μετά τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2029, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επιστρέφει στη δράση και δηλώνει παρών 237 ημέρες μετά!

Ήταν η εβδομάδα του... Προχθές γιόρτασε τα γενέθλιά του (σ.σ. έκλεισε τα 30) και σε συνέντευξή του στην πατρίδα του, φρόντισε να κάνει σαφές πως επιστρέφει στην αγωνιστική δράση: «Είμαι 100% έτοιμος».

Μόλις σήμερα, έγινε γνωστό πως ανάμεσα σε εκείνον και τον ΠΑΟΚ επιτεύχθη απόλυτη συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2029. Αύριο (14/11), αναμένεται να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής στο φιλικό με την Παρτιζάν, προκειμένου να «ζεσταθεί» με φόντο την επιστροφή του στις επίσημες υποχρεώσεις του Δικεφάλου.

Ο Βούλγαρος άσος προορίζεται από τον Αλέσιο Λίσι για συγκεκριμένο χρόνο συμμετοχής. Από την άλλη, εκτός αποστολής παρέμεινε ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος όμως θα επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς ενόψει Κηφισιάς.

Εκτός για τον ΠΑΟΚ και οι Πέλκας - Γιάκιτς που συνέχισαν τη θεραπεία τους, ενώ ο Μοναστηρλής επιστρέφει απόψε (13.11) στη Θεσσαλονίκη μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στο παιχνίδι με την Ισλανδία και το Σάββατο θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διευκρινιστεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη.

Τα νέα πρόσωπα της αποστολής

Αρκετά είναι τα νέα πρόσωπα της ασπρόμαυρης αποστολής ενόψει Παρτιζάν, καθώς οι υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ Β αλλά και των Εθνικών ομάδων (Νέων-Παίδων), έδωσαν την ευκαιρία σε παίκτες της Κ17 να βρεθούν αύριο (14/11) στην Τούμπα.

Εκτός του 19χρονου κίπερ Στάθη Μπελερή και του... μόνιμου Δημήτρη Μπαταούλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τέσσερα πρόσωπα, τριών διαφορετικών γενιών.

Ο 18χρονος χαφ Μιχάλης Παπαδόπουλος θα αποτελέσει μία ακόμα επιλογή στην μεσαία γραμμή, ενώ εντός αποστολής βρίσκεται και ο Θωμάς Νικηφόρος, ο οποίος αποτελεί τον βασικό στόπερ της Κ17 του ΠΑΟΚ και έχει γεννηθεί το 2010.

Δύο ακόμα πιο... πιτσιρικάδες θα νιώσουν την ατμόσφαιρα της Τούμπας, καθώς Χρήστος Κακάλης και Άγγελος Λιάκος (αμφότεροι γεννημένοι το 2011), θα αποτελέσουν τις εναλλακτικές λύσεις στα εξτρέμ, αποτελώντας βασικά στελέχη της Κ17 του Δικεφάλου.

Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης, ο Ιταλός τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία αποτελείται από τους:

«Τσιφτσή, Μπαλωμένο, Μπελερή, Κένι, Ελουστόντο, Κόστα, Μπαταούλα, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Ντεσπόντοφ, Χατσίδη, Εντιαγέ, Τσιότα, Κακάλη, Παπαδόπουλο, Νικηφόρο και Λιάκο».