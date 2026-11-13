Η ΑΕΚ μπορεί να πετύχει ό,τι και πέρυσι, με μία βασική προϋπόθεση

Μέσα εντυπωσιακή, έξω προβληματική: Αυτό θα πρέπει να βελτιώσει η ΑΕΚ με την επανέναρξη για να φτάσει εκεί που θέλει.

Η αλήθεια είναι πως στο πρώτο κομμάτι της σεζόν βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο αναφορικά με την απόδοση της Ένωσης. Καθαρίζει με χαρακτηριστική ευκολία τα παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά εκτός έδρας προβληματίζει. Οι τρεις απώλειες που μετρά στο πρωτάθλημα είναι μακριά από το σπίτι της. Δυο εξ αυτών, εκτός προγράμματος με Κηφισιά και Αστέρα και με κοινό παρονομαστή ότι είχαν προηγηθεί μεγάλες επιτυχίες στο Champions League: Νίκη-πρόκριση επί της Λέφσκι (4-0) και είσοδος στη League Phase και ονειρική πρεμιέρα στ' αστέρια με επικράτηση απέναντι στη ΛΑΣΚ (1-0).

Η ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, που είναι ένα ντέρμπι, μπορεί να συμβεί. Ακόμα-ακόμα και το αρνητικό αποτέλεσμα στην Τούμπα στο ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, είναι κάτι που επίσης μπορεί να γίνει. Είναι σαφές όμως πως η ΑΕΚ, πρέπει να βρει ευρύτερα μια μεγαλυτερη σταθερότητα στην απόδοση της και να μην πηγαίνει από το 5 στο 10. Πιθανότατα, αυτή η αστάθεια είναι θέμα διαχείρισης της περίφημης συνθήκης που έχουν να αντιμετωπίσουν όλες οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League το οποίο ρουφά πνευματική και σωματική ενέργεια. Η ΑΕΚ λοιπόν καλείται να βελτωθεί σε αυτόν τον τομέα της ενέργειας κάτι που έχει παραδεχτεί και ο Νίκολιτς και σίγουρα, να βελτιώσει την απόδοση της και τα αποτελέσματα της στα εκτός έδρας ματς.

Όλα αυτά τα αναφέρω διότι η πρωταθλήτρια με την επανέναρξη έχει να ανέβει ένα βουνό με συνεχόμενα ματς Τετάρτη - Κυριακή. Από τις 21 Νοεμβρίου μέχρι τις 20 του Δεκέμβρη, μέσα σε ένα μήνα δηλαδή, έχει να δώσει εννέα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με: Καλαμάτα στη Νίκαια (SL), Κόμο στην Ιταλία (CL), ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια (SL), Αστέρα στη Φιλαδέλφεια (Cup), Ολυμπιακό στο Φάληρο (SL), Γαλατά στη Φιλαδέλφεια (CL), Βόλο στη Φιλαφέλφεια (SL), Ατρόμητο στο Περιστέρι (SL, το εξ αναβολής) και Άρη στο Χαριλάου (SL).

Που σημαίνει πως για να πετύχει ότι και πέρυσι που είναι ο πρωταρχικός στόχος, θα πρέπει να ανταπεξέλθει και να διαχειριστεί με έναν καλύτερο τρόπο τα συνεχόμενα παιχνίδια και ιδίως τα εκτός έδρας που είναι η πληγή...

Η ΑΕΚ μέχρι τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει δώσει 9 παιχνίδια και μετρά 8 νίκες - 1 ήττα (αυτή από τη Ρεάλ) με απολογισμό γκολ το ασύλληπτο 34 υπέρ - 5 κατά!

Μακριά από το σπίτι της, έχει δώσει επίσης 9 παιχνίδια και μέτρα απολογισμό 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες (οι δύο στο Champions League) - σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι αριθμοί δείχνουν αυτό που περιγράφουμε σε έναν βαθμό αν και επαναλαμβάνω πως κατ' ουσίαν τα δύο αρνητικά αποτελέσματα εντελώς εκτός προγράμματος ήταν αυτά με Κηφισιά και Αστέρα όπου η εικόνα της ΑΕΚ ήταν πράγματι μέτρια προς κακή.

Κλείνοντας να αναφέρουμε και κάτι ακόμα που έχει και αυτό την αξία του. Πέρυσι η ΑΕΚ μέχρι τον Νοέμβριο, τέτοια εποχή δηλαδή, είχε δώσει 22 παιχνίδια σύνολο με απολογισμό 14 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες συμμετέχοντας φυσικά στο Conference που δεν έχει καμία σχέση με το Champions League. Οι τρεις ήττες μάλιστα και οι 4 εκ των 5 ισοπαλιών ήταν σε εκτός έδρας παιχνίδια. Ουσιαστικά η πρώτη μεγαλη νίκη της ΑΕΚ εκτός έδρας, εννοώ σε παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, ήταν το διπλό στη Φλωρεντία 27 Νοεμβρίου για να ακολουθήσει στα καπάκια η τεράστια νίκη στη Λεωφόρο. Από εκεί και πέρα η Ενωση έτρεξε ένα απίθανο σερί με εντυπωσιακές εμφανίσεις μέσα-έξω μέχρι να φτάσουμε στην τελική ευθεία στα πλέι οφ όπου εκεί πραγματικά ήταν το το πικ της!

Δεν αποκλείεται και φέτος να δούμε κάτι παρόμοιο και την ΑΕΚ να έρχεται βασει προγραμματισμού που έχει γίνει στην καλύτερη της φόρμα σε αυτό το χρονικό σημείο! Σίγουρα για να το πετύχει θα χρειαστεί αφενός κάποια μεγάλα αποτελέσματα εκτός έδρας που θα της δώσουν έξτρα ψυχολογία και αφετέρου θα πρέπει να σταθεροποιήσει την απόδοση της και να βγάλει την ενέργεια που απαιτείται για να ανταπεξέλθει στο δύσκολο πρόγραμμα.