Ροναλντίνιο: Η επιστροφή του «μάγου» στα 46 του – Η συμφωνία με τη Ραβέννα και τα εισιτήρια των 150 ευρώ

Ο Ροναλντίνιο ετοιμάζεται να επιστρέψει στα γήπεδα σε ηλικία 46 ετών, φορώντας τη φανέλα της Ραβέννα σε αγώνα της Serie C. Η ιδιαίτερη συμφωνία, η ειδική εξέδρα και τα εισιτήρια που φτάνουν τα 150 ευρώ.

Έντεκα χρόνια μετά την τελευταία του επαγγελματική παρουσία με τη Φλουμινένσε, το 2015, ο Ροναλντίνιο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά ποδοσφαιρικά παπούτσια για επίσημη αναμέτρηση, αυτή τη φορά στα γήπεδα της τρίτης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Ο 46χρονος Βραζιλιάνος, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του με τις φανέλες της Μπαρτσελόνα, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μίλαν, αναμένεται να βρεθεί στη διάθεση του Αντρέα Μαντορλίνι για το ντέρμπι της Ραβέννα με τη Φορλί, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στο γήπεδο «Bruno Benelli».

Η επιστροφή του, ωστόσο, δεν αποτελεί μια συνηθισμένη μεταγραφική κίνηση. Πίσω από την παρουσία του στη Ραβέννα βρίσκεται μια ιδιαίτερη επιχειρηματική συμφωνία, που συνδέει τον πρώην κάτοχο της Χρυσής Μπάλας με τον ιταλικό σύλλογο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιταλικής Repubblica, ο Ροναλντίνιο συνδέθηκε με τη Ραβέννα ως επενδυτής και μέτοχος, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει την πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας εμφάνισης με τη φανέλα της ομάδας.

Η παρουσία ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στην πόλη. Οι διοργανωτές προχώρησαν στη δημιουργία ειδικής προσωρινής εξέδρας με την ονομασία «R10», προς τιμήν του αριθμού που συνδέθηκε με την καριέρα του.

Παράλληλα, οι τιμές των εισιτηρίων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση φτάνουν έως τα 150 ευρώ, ενώ τα εισιτήρια διαρκείας δεν ισχύουν, γεγονός που αναδεικνύει τον ξεχωριστό εμπορικό χαρακτήρα του αγώνα.

Η Ραβέννα έχει ήδη δημοσιοποιήσει το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παρουσία του Βραζιλιάνου, ενώ η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 18:30 ώρα Ελλάδας.

Παρά την προετοιμασία και την προσμονή, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο Ροναλντίνιο θα βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα ή πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρει.

Η επιστροφή του «μάγου» δεν έχει μόνο αγωνιστική σημασία. Αποτελεί μια κίνηση που συνδυάζει το ποδόσφαιρο με την επιχειρηματικότητα και τη δύναμη ενός ονόματος που εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού, ακόμη και έντεκα χρόνια μετά το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας.