Ολυμπιακός: Επανέρχεται στο προσκήνιο ο Μπουνταουί

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Το γαλλικό Sport.fr επαναφέρει στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού τον Χισάμ Μπουνταουί, μια περίπτωση που είχε απασχολήσει τους «ερυθρόλευκους» ήδη από τον Οκτώβριο.

Με σημερινή ανάρτησή του, το γαλλικό Sport.fr επαναφέρει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 27χρονο Αλγερινό μέσο της Νις, Χισάμ Μπουνταουί.

Το γαλλικό μέσο είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη υπόθεση τον Οκτώβριο, κάνοντας λόγο για επαφές των Πειραιωτών με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή.

Στη νέα του αναφορά υποστηρίζει ότι ο Ολυμπιακός έχει επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του Μπουνταουί, ενώ η Νις φέρεται να αξιώνει πέντε εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.

Ο Αλγερινός διεθνής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που αποτελεί σημαντική παράμετρο στις συζητήσεις για το μέλλον του.

Η επαναφορά του ονόματός του από το γαλλικό μέσο διατηρεί ανοιχτό το μεταγραφικό σενάριο ενόψει Ιανουαρίου, χωρίς ωστόσο να προκύπτει μέχρι στιγμής κάποια επιβεβαιωμένη συμφωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.