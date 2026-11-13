ΑΕΚ: «Μέσα» με Δόξα Λευκάδας Ερτέλ και Φλιώνης, αμφίβολος ο Ουίλιαμς

Ο Ντράγκαν Σάκοτα βλέπει κάποιες από τις απουσίες στο απουσιολόγιο του να μειώνονται, καθώς Ερτέλ και Φλιώνης προπονήθηκαν κανονικά και αναμένεται να αγωνιστούν στην αναμέτρηση της Ένωσης με την Δόξα Λευκάδας. Απρόοπτο με Ντέρικ Ουίλαμς, ο οποίος είναι αμφίβολος για το ματς του Σαββάτου.

Ευχάριστα νέα στις τάξεις της ΑΕΚ, έστω και εν μέρει. Ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε τους Τομά Ερτέλ και Δημήτρη Φλιώνη να βγάζουν κανονικά το σημερινό πρόγραμμα προπόνησης, ανεβάζοντας αμφότεροι ρυθμό. Ως εκ τούτου και οι δυο παίκτες των «κιτρινόμαυρων» αναμένεται να τεθούν στην διάθεση του Σάκοτα για την αναμέτρηση με την Δόξα Λευκάδας, την ίδια ώρα που εκτός παραμένουν οι Κισόν Φίζελ, Λούκας Λεκαβίτσιους, Γάιος Σκορδίλης και Γκρεγκ Μπράουν.

Κατά τα άλλα, η Ένωση δεν θα παραταχτεί με όσους παίκτες υπολόγιζε πριν τον αγώνα, μιας και υπάρχει απρόοπτο με τον Ντέρικ Ουίλιαμς. Ο Αμερικανός φόργουορντ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο δεξί γαστροκνήμιο, πρόβλημα που είχε αποκομίσει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Η κατάστασή του δεν θεωρείται σοβαρή, όμως η τελική απόφαση θα ληφθεί πριν από την αναμέτρηση, όταν θα δηλωθεί και η λίστα των ξένων.