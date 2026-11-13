Παπαδόπουλος: Τι λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο και τι κάνει καλύτερα η Ολλανδία

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μίλησε σε ολλανδικό μέσο για τις αδυναμίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, την ανάπτυξη των νεαρών παικτών και τη νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει στις ακαδημίες.

Σε μια συνέντευξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο ολλανδικό VoetbalPrimeur, ο τεχνικός διευθυντής της ΕΠΟ και πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, Δημήτρης Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, συγκρίνοντας το εγχώριο μοντέλο ανάπτυξης με εκείνο της Ολλανδίας.

«Η Ολλανδία διαθέτει ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο, δομημένο και καλύτερα οργανωμένο σύστημα ανάπτυξης ταλέντων από την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας υστερεί στην εκπαίδευση προπονητών, στις εγκαταστάσεις και στις ευκαιρίες που δίνονται στους νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην ποιότητα των παικτών: «Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη ταλέντου. Η Ελλάδα διαθέτει νεαρούς ποδοσφαιριστές με εξαιρετικά σωματικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. Συχνά, όμως, απουσιάζουν οι κατάλληλες συνθήκες για να εξελιχθούν».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στη νοοτροπία των ελληνικών ακαδημιών: «Η αλλαγή αυτής της κουλτούρας είναι εξαιρετικά δύσκολη, επειδή το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι τα ίδια τα παιδιά, αλλά οι ενήλικες που εμπλέκονται: προπονητές, γονείς και διοικούντες συλλόγων».

Αναφερόμενος στο παρελθόν, υπογράμμισε: «Τα παιδιά έπρεπε να συμπεριφέρονται σαν μικροί επαγγελματίες. Φοβούνταν να κάνουν λάθη και επέλεγαν το ασφαλές ποδόσφαιρο αντί για τη δημιουργικότητα».

Μέσα από το πρόγραμμα «Αναγέννηση», η ΕΠΟ επιχειρεί να αλλάξει αυτή τη φιλοσοφία, δίνοντας προτεραιότητα στην ατομική εξέλιξη, στην ελευθερία έκφρασης και στην ουσιαστική εκπαίδευση των νεαρών παικτών.

Το μήνυμα του Παπαδόπουλου είναι σαφές: το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν στερείται ταλέντου, αλλά ενός συστήματος που θα το προστατεύει και θα το εξελίσσει. Οι τοποθετήσεις του έρχονται σε συνέχεια των δηλώσεων του ομοσπονδιακού τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την ανάγκη διεύρυνσης της δεξαμενής ποδοσφαιριστών από την οποία μπορεί να επιλέγει η Εθνική Ελλάδας. Δύο διαφορετικές παρεμβάσεις που αναδεικνύουν το ίδιο ουσιαστικό ζήτημα: η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να ανακαλύπτουμε ταλέντα, αλλά να δημιουργούμε τις συνθήκες ώστε περισσότερα από αυτά να εξελίσσονται, να καθιερώνονται και να φτάνουν μέχρι την Εθνική ομάδα.