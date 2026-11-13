Η αποστολή του ΠΑΟΚ Β με στόχο το «διπλό» στην Τρίπολη

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Με αρκετές απουσίες αλλά με ανεβασμένη ψυχολογία ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ Β στην Τρίπολη για το ματς με τον Αστέρα Β (14/11 15:00) - Ποιοι απαρτίζουν την αποστολή

Μετά το «διπλό» στον Πύργο, ο Δικέφαλος επιστρέφει στην Πελοπόννησο για να αντιμετωπίσει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» τον τοπικό Αστέρα Β.

Η Β ομάδα του Δικέφαλου μπαίνει σε μια νέα εποχή, μετά την αλλαγή προπονητή, καθώς αναλαμβάνει πλέον ο Στέλιος Μαλεζάς, ενώ ο Ντάνι Πονζ ενσωματώθηκε στο team της Α ομάδας.

Χωρίς τους διεθνείς Απιατσιόνακ, Μπέρδο, Γκιόκα η αποστολή του ΠΑΟΚ Β, αλλά και χωρίς τους Κωττά, Ελευθεριάδη, Σιδερά και Παπανικόπουλο. Αντίθετα, την πρώτη του αποστολή σε επαγγελματικό επίπεδο θα ζήσει ο 17χρονος στόπερ Γιάννης Τσιάλης.

Ο ΠΑΟΚ Β προπονήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Σουρωτή και έπειτα αναχώρησε για την Τρίπολη με την εξής αποστολή:

«Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Αβράμπος, Κοσίδης, Τσιάλης, Πασαχίδης, Κούπενος, Ντούνγκα, Βυρσωκινός, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Ίκομπονγκ, Παπαγεωργίου, Μπιασότο, Αζούζ, Τσιφούτης, Κανίς, Καραγκέα, Γκαλεάνο, Σιφναίος, Γραββάνης, Στύλος».