Ο Τζος Χαρτ έγινε μέτοχος στην Νάπολι και την ετοιμάζει για EuroLeague

Ο Πρωταθλητής του ΝΒΑ Τζος Χαρτ «μπήκε» και επίσημα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, μετά την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών στη Νάπολι.

Μαζί με τον επιχειρηματικό του συνεργάτη Ματ Χίλμαν, ο Τζος Χαρτ αποφάσισε να επενδύσει στην ιταλική ομάδα, και μάλιστα θα γίνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου με στρατηγική ιδιότητα, συμβάλλοντας στην αθλητική, εμπορική και κοινωνική του ανάπτυξη.

Η Νάπολι αγωνίζεται αυτή την στιγμή στο EuroCup, όμως υπό την διοίκηση του Ματ Ριτσέτα έχει βλέψεις για το επόμενο βήμα και φιλοδοξεί να γίνει μία από τις μεγάλες μπασκετικές δυνάμεις της ηπείρου.

Στις σχετικές δηλώσεις του, ο Χαρτ παραλλήλισε την Νάπολι με τους Νιου Γιορκ Νικς και επισήμανε πως έχει σχέσεις με την ομάδα, μιας και έχει επισκεφτεί την περιοχή:

«Η Νάπολι είναι μια σπουδαία ιστορία αναγέννησης και μου θυμίζει, από πολλές απόψεις, όσα χτίσαμε με τους Νικς. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που βασίζεται στη σκληρή δουλειά, στα μεγάλα όνειρα και στο απίστευτο πάθος που έχουν οι Ναπολιτάνοι φίλαθλοι για την ομάδα τους. Έχω επισκεφθεί τη Νάπολι και την Ακτή Αμάλφι εδώ και χρόνια και γνωρίζω τι σημαίνει για μια ομάδα να έχει μια τέτοια βάση φιλάθλων.

Το γεγονός ότι ο σύλλογος έχει ήδη αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία του στο EuroCup λέει πολλά για τις φιλοδοξίες του. Ο Ματ Ριτσέτα και ολόκληρη η ομάδα της Underdog Global Partners έχουν μεγάλες φιλοδοξίες και ένα πραγματικό σχέδιο για το μέλλον του συλλόγου. Το πρότζεκτ της Νάπολι βρίσκεται μόλις στο πρώτο του δεκάλεπτο και είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος ενός οργανισμού που θα πετύχει κάτι ξεχωριστό τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ομάδας, Ματ Ριτσέτα, καλωσόρισε τον Χαρτ στον σύλλογο αναφέροντας την σύνδεσή του με όσα πρεσβεύει η Νάπολι:

«Ο Τζος Χαρτ εκπροσωπεί τη Νάπολι και τα δεκάδες εκατομμύρια περήφανους Ναπολιτάνους σε όλο τον κόσμο. Η αφοσίωση, η ταπεινότητα και η αποφασιστικότητά του είναι οι αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται το πρότζεκτ της Νάπολι. Έχει την καρδιά ενός πρωταθλητή, όπως ακριβώς και οι οπαδοί μας, και είμαι βέβαιος ότι αυτή είναι η αρχή μιας όμορφης ιστορίας αγάπης μεταξύ του Τζος Χαρτ και των οπαδών μας».