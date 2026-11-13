Ολυμπιακός – Μίλαν: Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια – Οι τιμές και οι προϋποθέσεις

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Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τις τιμές να ξεκινούν από τα 40 ευρώ.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 16:00, ξεκινά η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα Ολυμπιακός – Μίλαν, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:45, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η πώληση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ολυμπιακού, μέχρι την εξάντληση των εισιτηρίων ή την έναρξη της αναμέτρησης.

Οι τιμές διαμορφώνονται στα 40, 55, 70, 80, 150, 300 ευρώ (VIP) και 350 ευρώ (VVIP).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά αποτελεί η κατοχή Κάρτας Φιλάθλου της σεζόν 2026/27, αξίας 15 ευρώ ή της συλλεκτικής κάρτας των 20 ευρώ.

Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, με υποχρεωτική ταυτοποίηση των εισιτηρίων.

Η ΠΑΕ διευκρινίζει ότι δεν επιτρέπονται ακυρώσεις ή αλλαγές, ενώ η μεταβίβαση αφορά αποκλειστικά εισιτήρια διαρκείας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.