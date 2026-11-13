Ολυμπιακός – Μίλαν: Τη Δευτέρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια – Οι τιμές και οι προϋποθέσεις

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 16:00, ξεκινά η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα Ολυμπιακός – Μίλαν, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:45, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Η πώληση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ολυμπιακού, μέχρι την εξάντληση των εισιτηρίων ή την έναρξη της αναμέτρησης.
Οι τιμές διαμορφώνονται στα 40, 55, 70, 80, 150, 300 ευρώ (VIP) και 350 ευρώ (VVIP).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά αποτελεί η κατοχή Κάρτας Φιλάθλου της σεζόν 2026/27, αξίας 15 ευρώ ή της συλλεκτικής κάρτας των 20 ευρώ.
Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, με υποχρεωτική ταυτοποίηση των εισιτηρίων.
Η ΠΑΕ διευκρινίζει ότι δεν επιτρέπονται ακυρώσεις ή αλλαγές, ενώ η μεταβίβαση αφορά αποκλειστικά εισιτήρια διαρκείας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.