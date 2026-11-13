Φόστερ: «Είναι καλή ομάδα η Καρδίτσα - Να μείνουμε συγκεντρωμένοι»

Ο Μάρκους Φόστερ προχώρησε σε δηλώσεις πριν τον αγώνα του Σαββάτου (17:30) ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καρδίτσα, αναφέροντας ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν να αντιμετωπίσουν έναν πολύ καλό αντίπαλο.

Ο Μάρκους Φόστερ αναφερόμενος στο αυριανό παιχνίδι στην Καρδίτσα τόνισε: «Όπως όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια θα είναι μία δύσκολη αποστολή και θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό τον αγώνα. Είναι καλή ομάδα η Καρδίτσα, έχουν δείξει καλά στοιχεία ως τώρα και αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε για να επιστρέψουμε με τη νίκη, είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά και να ακολουθήσουμε το πλάνο πάνω στο οποίο δουλέψαμε τις τελευταίες ημέρες».