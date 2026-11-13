«Financial Times»: Δεκέμβρη η εκδίκαση της έφεσης, αρχές Γενάρη η απόφαση για την Σίτι

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Στα μέσα Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τους «Financial Times», θα έχει η Μάντσεστερ Σίτι την ευκαιρία να παρουσιάσει την υπεράσπισή της, αφού κρίθηκε ένοχη από ανεξάρτητη επιτροπή για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τους «Financial Times» θα έχει η Μάντσεστερ Σίτι την ευκαιρία να παρουσιάσει την υπεράσπισή της, αφού κρίθηκε ένοχη από ανεξάρτητη επιτροπή για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League.

Η έφεση της Μάντσεστερ Σίτι, με την οποία επιδιώκει την ανατροπή όλων των κατηγοριών για τις οποίες κρίθηκε ένοχη, ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Οι «Financial Times» αναφέρουν ότι «η ανεξάρτητη επιτροπή αναμένεται να εκδώσει απόφαση επί της έφεσης στις αρχές του επόμενου έτους, ενώ θα ακολουθήσει απόφαση σχετικά με τις κυρώσεις».

Έτσι μόλις η επιτροπή αποφανθεί επί της έφεσης κάτι που αναμένεται στις αρχές Ιανουαρίου οι κυρώσεις ενδέχεται να ανακοινωθούν σχεδόν αμέσως.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι παραμένει ασαφές πότε ακριβώς θα τεθούν σε ισχύ τυχόν ποινές.

Επιπλέον, οποιαδήποτε κύρωση θα υπόκειται σε περαιτέρω έφεση, γεγονός που θα παρατείνει τη διαδικασία.

Πολλά έχουν γραφτεί για τις πιθανές κυρώσεις, αν και ελάχιστα είναι γνωστά με βεβαιότητα. Πρόσφατες αναφορές από την Αγγλία υποδηλώνουν ότι η πιθανότερη τιμωρία είναι μια αφαίρεση βαθμών, αρκετά μεγάλη ώστε να οδηγήσει σε υποβιβασμό στην Championship, συνοδευόμενη από ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο καθώς και επιπλέον αφαίρεση βαθμών για την επόμενη σεζόν, γεγονός που θα καθιστούσε την άμεση επιστροφή στην Premier League δύσκολη, αν όχι αδύνατη.