Ιμανόλ: Το μήνυμα στους παίκτες του Ολυμπιακού πριν από το ρεπό

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να επιστρέψουν ξεκούραστοι και απόλυτα συγκεντρωμένοι, με στόχο να δημιουργήσουν ένα νέο σερί νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στην τελευταία προπόνηση στου Ρέντη, πριν από το προγραμματισμένο ρεπό, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο Βάσκος τεχνικός συγκέντρωσε τους παίκτες του λίγο πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος, ζητώντας τους να εκμεταλλευτούν τις ημέρες ξεκούρασης, ώστε να επιστρέψουν τη Δευτέρα έτοιμοι τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

«Ξεκουραστείτε τις ημέρες αυτές. Θέλω από τη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε, να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στις υποχρεώσεις που έρχονται. Να επιστρέψουμε στην αγωνιστική κατάσταση που ήμασταν και μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε συνεχόμενες νίκες, να δημιουργήσουμε ένα ακόμη σερί και να φτάσουμε ακόμη πιο κοντά στους στόχους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αλγουαθίλ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη επιστροφής στα υψηλά επίπεδα απόδοσης που είχαν οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» σε εννέα διαδοχικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το μήνυμά του ήταν σαφές: η ξεκούραση είναι απαραίτητη, όμως η επιστροφή στις προπονήσεις πρέπει να συνοδευτεί από συγκέντρωση, ένταση και αποφασιστικότητα, προκειμένου ο Ολυμπιακός να δημιουργήσει νέο νικηφόρο σερί και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τους στόχους του.