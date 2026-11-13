Ντόρτμουντ: Η πίεση μελών και οπαδών έφερε «διαζύγιο» με εταιρεία παραγωγής οπλικών συστημάτων

Ολοκληρώνεται η χορηγική σχέση της Ντόρτμουντ με τη Rheinmetall καθώς η συγκεκριμένη συνεργασία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των φίλων της γερμανικής ομάδας.

Όπως γνωστοποίησε η διοίκηση της Μπορούσια, δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συμφωνία που τη συνδέει με την εταιρεία παραγωγής οπλικών συστημάτων, η οποία εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.

«Καταρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν λάβαμε αυτή την απόφαση μόνοι μας, αλλά από κοινού με τη Rheinmetall. Φυσικά, γνωρίζουμε ότι η συνεργασία μας αποτελεί αντικείμενο αμφιλεγόμενων συζητήσεων από την αρχή της.



Γνωρίζουμε τις κριτικές που έχουν διατυπώσει τα μέλη μας και ορισμένοι από τους οπαδούς μας. Στη γενική συνέλευση του 2024, τα μέλη ψήφισαν υπέρ μιας πρότασης να μην παραταθεί η συμφωνία συνεργασίας με τη Rheinmetall πέραν του 2027. Φυσικά, λάβαμε σοβαρά υπόψη αυτό το στοιχείο κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην επίσημη ιστοσελίδα των Γερμανών ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ντόρτμουντ, Κάρστεν Κράμερ.