Χωρίς Ρογκαβόπουλο ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπαρτσελόνα - Η 12άδα

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός και στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Έλληνας άσος δεν είναι στην 12άδα του «τριφυλλιού» για το ματς με τους Καταλανούς, με τον «Ρόγκα» να επιστρέφει, όπως είχε ενημερώσει το SDNA μέσω της εκπομπής «Άγνωστες Υποθέσεις», στο παιχνίδι της Κυριακής (15/11, 13:00) κόντρα στον Κολοσσό.

Εκτός είναι και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, όπως και οι Λευτέρης Μαντζούκας, Δημήτρης Μωραΐτης και Γιάννης Κουζέλογλου.

Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, εκτός είναι ο Κέβιν Πάντερ, Τόμας Εμπούομαν και Γιοάν Μακουντού. Με τους Ουμόγια Γκίμπσον, Όγκουστιν Ούμπαλ και Αμπντού Κονέ να είναι τελικά κανονικά στην αποστολή.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου, Φαλ

Μπαρτσελόνα (Σέκουλιτς): Γκίμπσον, Μάρτιν, Ουμούντε, Ρόμπινσον, Μπριθουέλα, Ουμπάλ, Νκαμούα, Μπαλτσερόφσκι, Μινάγια, Νίμπο, Κονέ, Πάρα