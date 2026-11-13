Σάκοτα: «Πρέπει να αντιδράσουμε και να παίξουμε ως ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ ταλαιπωρείται προβλήματα τραυματισμών και σημαντικές απουσίες, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να δίνει το σύνθημα για αντίδραση από αυτούς που είναι ετοιμοπόλεμοι.

Ο προπονητής της ΑΕΚ αναφέρθηκε στο ματς κόντρα στη Δόξα Λευκάδας (14/11), σημειώνοντας: «Έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα ματς ειδικών συνθηκών. Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία ματς, σ’ Ελλάδα και Ευρώπη, που έχουμε μπροστά μας έως τη διακοπή και πρέπει να βρούμε όσες δυνάμεις έχουμε για να κερδίσουμε».

Όσον αφορά τις απουσίες των Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Σκορδίλη και Μπράουν, ο Σάκοτα είπε: «Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, με πολλά δύσκολα ματς εκτός έδρας στο ξεκίνημα, δεν μας βοήθησε, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε. Έχουμε πλέον μεγάλη ανάγκη για νίκες στα επόμενα ματς. Το σκεπτικό είναι ο κάθε παίκτης μας να βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό, που μπορεί από τη στιγμή, που το “rotation” είναι μειωμένο κατά πολύ.

Η Δόξα Λευκάδας παίζει όλο και καλύτερα, και καλύτερα, σε κάθε ματς. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει το σεβασμό μας. Ανεξάρτητα από το πόσοι (παίκτες) θα είμαστε πρέπει ν’ αντιδράσουμε και να παίξουμε ως ΑΕΚ. Στο χρονικό σημείο, που βρισκόμαστε, θα μας βοηθούσε πολύ ένας έξτρα… παίκτης, προκειμένου να μας δώσει ενέργεια. Μιλάω για τον κόσμο μας…».