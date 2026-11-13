Ξεχωριστή στιγμή στην Τούμπα: Η αποστολή της Παρτιζάν τίμησε τα «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ (vid)

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Ξεχωριστή κίνηση από την αποστολή της Παρτιζάν, η οποία τίμησε τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ, καταθέτοντας λουλούδια και μία μπλούζα μπροστά στη Θύρα 4.

Οι Σέρβοι πραγματοποίησαν σήμερα (13/11) την τελευταία τους προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας, ενόψει του αυριανού ιδιαίτερου και ασπρόμαυρου φιλικού με τον ΠΑΟΚ.

Δεν ξέχασαν όμως τα αδικοχαμένα αετόπουλα του Δικεφάλου, τα οποία έχασαν τη ζωή τους τον περασμένο Γενάρη στη Ρουμανία, προχωρώντας σε μία ξεχωριστή κίνηση.

Σύσσωμη η αποστολή της Παρτιζάν βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4 και στο μνημείο που «έστησαν» οι φίλοι του ΠΑΟΚ, καταθέτοντας λουλούδια, αλλά και μία φανέλα του συλλόγου.

Όλα αυτά λίγες μόνο ώρες πριν τη μεγάλη ασπρόμαυρη γιορτή, η οποία θα ξεκινήσει αύριο (14/11) στις 12:00 περιμετρικά του γηπέδου της Τούμπας και θα κορυφωθεί με το φιλικό μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν.



