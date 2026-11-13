Πρόβλημα με Φερνάντο στην Εφές: Αποχώρησε υποβασταζόμενος

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Πρόβλημα τραυματισμού για την Αναντολού Εφές, με τον Μπρούνο Φερνάντο να αποχωρεί υποβασταζόμενος από το ματς κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια.

O ψηλός της Εφές στάθηκε άτυχος και λίγο πριν το ημίχρονο αποχώρησε με πρόβλημα στη δεξιά γάμπα, μετά από προσπάθεια να πάρει ριμπάουντ.

Άμεσα έπεσε στο παρκέ και έπειτα αποχώρησε με τη βοήθεια των συμπαικτών του. Και ο τραυματισμός του ήρθε την στιγμή που ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του, έχοντας πετύχει ήδη νταμπλ-νταμπλ με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 13'40''.

Αυτό είναι ακόμα ένα πρόβλημα τραυματισμού για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, που πριν έναν μήνα υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα, χάνοντας έτσι τη σεζόν.