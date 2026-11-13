Με Κουρμπέλη και Ιωαννίδη η Ελλάδα κόντρα στην Ολλανδία - Η 11άδα των «Οράνιε»

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Γνωστή έγινε η 1άδα που ξεκινά η Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα». Αποστολή στην Ολλανδία

Έτοιμη για το μεγάλο ματς κόντρα στην Ολλανδία για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League είναι η Ελλάδα.

Όσον αφορά την 11άδα της Εθνικής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινά τελικά βασικό τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της Γαλανόλευκης και κατάφερε να βρισκεται στο αρχικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης παραμένει κάτω από τα δοκάρια, με τους Βαγιαννίδη, Ρέτσο, Μαυροπάνο και Τσιμίκα στην άμυνα. Στο κέντρο ξεκινούν οι Ανδρούτσος και Κουρμπέλης, ενώ στα πλευρά οι Καρέτσας και Τζόλης. Τέλος, οι δύο επιθετικοί θα είναι οι Ιωαννίδης και Παυλίδης.

Εκτός αποστολής έμειναν οι τιμωρημένοι Σάλιακας και Ζαφείρης, αλλά και οι Κωστούλας και Κυζιρίδης.

Ελλάδα (Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Ρέτσος, Μαυροπανος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης, Ιωαννίδης

Ολλανδία (Τσάβι): Βερμπρούγκεν, Ντούμφρις, Βαν Χέκε, Βαν Ντε Βεν, Τίμπερ, Ράιντερς, Βίρμαν, Ντε Γιονγκ, Σάμερβιλ, Χάκπο, Μάλεν