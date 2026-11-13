Ρεάλ Μαδρίτης: Έκλεισε την πρώτη μεταγραφή για το 2027

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Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του Γκανέζου μέσου Λατίφ Ίσμαν από τη Λογρονιές, με συμβόλαιο έως το 2030. Τη μεταγραφή αποκάλυψε η ισπανική Marca, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει τη συμφωνία.

Οι «μερένχες» συνεχίζουν να επενδύουν σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, εξασφαλίζοντας την πρώτη τους μεταγραφή για τη σεζόν 2027-28. Ο 20χρονος μέσος θα παραμείνει στη Λογρονιές μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και στη συνέχεια θα ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια.

Ο Ίσμαν γεννήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2006 στην Γκάνα και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της SD Λογρονιές, πριν μετακομίσει στην UD Λογρονιές και καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα.

Τη φετινή σεζόν μετρά 10 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, εκ των οποίων οι οκτώ ως βασικός, έχοντας καταγράψει μία ασίστ.

Αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, ξεχωρίζοντας για τη φυσική του κατάσταση, την ένταση στο παιχνίδι του και την ικανότητά του να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις στον αγωνιστικό χώρο.

Η Ρεάλ παρακολουθούσε την εξέλιξή του από το καλοκαίρι, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες επιτάχυνε τις διαπραγματεύσεις, προλαβαίνοντας το ενδιαφέρον άλλων συλλόγων.